ロングセラーアイス「ガリガリ君」を扱う赤城乳業（埼玉県深谷市）が、30周年を迎えた「ポケットモンスター（ポケモン）」とコラボした「大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）※ポケモンキャンペーンパッケージ」を6月1日から数量限定で発売します。

【写真】えー！ BIGブランケット＆メッシュ付きミニバッグもかわいい！ デザインを見る！

パッケージでは、1996年2月に発売された「ポケットモンスター 赤・緑」シリーズの発売30周年を記念し、これまでの冒険の歴史を彩ってきたポケモンたちをデザイン。

表面は、各地方のパートナーポケモンたちが、みずみずしいぶどうの房のように集まり、パッケージいっぱいににぎやかさを表現。裏面は、歴代の象徴的なポケモンたちが夜空に輝くように配置され、壮大で神秘的な世界観を演出したとのことです。

「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中に、ジューシーで香り立ちのよさが特徴の収穫して24時間以内に搾汁した、もぎたてぶどう果汁かき氷を入れたアイスキャンディーです。ぶどう果汁を33％使用しており、本格的な果汁感が味わえます。

また、BIGブランケットやミニバッグといった「ポケモン・ガリガリ君冒険グッズ」が合計1000人に当たるキャンペーンも実施されます。