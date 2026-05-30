【装蹄師・西内荘コラム】ダービーの季節、ディープインパクトの記憶

今週は日本ダービーです。毎年このレースを勝てるような馬と出会えるよう願っているのですが、今年は出走馬さえいません。

そんな中、雑誌『Number』でダービー特集としてディープインパクトを取り上げていて、私も仲間に入っています。ディープが引退してから20年以上経ちましたが、何度も何度も特集を組まれる偉大な馬で、私も度々その中に入ることがあります。

私は138回、担当馬でG1を勝つことができましたが、ディープほど取材に来られる馬は他に存在しない特別な馬です。

そのディープを思い出すと、私たち装蹄師は裏方ですが、競走馬にとって重要な脚元を扱うだけに、人気馬を担当したときのプレッシャーは半端ではありません。思い返せば実際にその時は胃に穴が空きましたから、相当な重圧だったんだと思います。

下世話な話、ディープでも未勝利馬でも装蹄料金はいっしょですし、競馬のローテーション的に蹄鉄の改装回数は後者の方が多く、稼げるのは未勝利馬なのですから割の合わない、そんな話はよくしますし聞きます。

それでも気持ちは、またディープのような馬に出会いたいと思いながら装蹄をしているから不思議です。

【武豊日記】37回目の挑戦

エイシンディードはエリートの雰囲気がある

土曜、京都メイン葵Sにエイシンディード。門別競馬から中央入りした異色の馬ですけど、エリートの雰囲気のある馬。間隔は空いたけど前走と同じ感じはありました。

ダービーは未出走ながら、挟むようにひとつ前のむらさき賞のマイネルフルムーン、最終の目黒記念にショウナンバシットとギャンブルルームの感触が良く感じました。

バシットの特長である鳥脚は新馬の頃から変わらないですが、前走は鳥脚の状態が良くはなかったですから、それが治ったわけではないけど元の状態にはあるので、変わり身があってもと期待しています。

●5月30日（土）

東京

6R ムーランオランジュ

京都

3R チュウワメロディー

7R ムーランライトラガー

9R ビズロード

10R ドラゴン

スマートケープ

11R エイシンディード

●5月31日（日）

東京

10R マイネルフルムーン

12R ギャンブルルーム

ショウナンバシット

京都

3R ミッキーロビン

7R ウインリュクス

8R ホウオウタイタン

12R スマートワイス

以上が装蹄から感じた好感触馬です。