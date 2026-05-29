BTS、ナイキとパートナーシップ締結 ツアーマーチャンダイズ＆「Nike By You」によるカスタマイズ体験を発表
韓国の7人組グループ・BTSが、ナイキとパートナーシップを締結したことが29日、発表された。『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』にあわせたマーチャンダイズとともに、「Nike By You」のカスタマイズ体験を展開する。
【画像】『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』マーチャンダイズ
「Nike By You」の体験とツアーマーチャンダイズは、BTSの歩みや創造性、そして世界中のファンとのつながりを称えるコレクションとなる。ファン一人ひとりがBTSへの想いを自分らしく表現できる方法を提案する。
「Nike By You」の体験では、BTSのために特別に制作された10種類のカスタムデザインを展開し、対象となる一部のアパレルやキャップをファン自らがパーソナライズできる機会を提供する。各グラフィックは、力強く、表現力豊かなフォルムとしなやかな動きを融合させることで、BTSの音楽とアーティストとしての進化を映し出している。
ナイキのツアーマーチャンダイズでは、上述のテーマを受け継ぎ、限定のTシャツやフーディ、韓国限定のキャップを展開する。大胆さとタイムレスな魅力を兼ね備えたデザインにより、コンサートに向けたスタイリングをはじめ、自身のスタイルを表現する新たな選択肢を手にすることができる。
コラボレーションの核にあるのは、築き上げてきたレガシーと、その先に広がる未来。同コレクションは、BTSの未来志向のマインドセットを体現すると同時に、グループとして、個々のアーティストとしてこれまで築いてきた軌跡への敬意を表している。また、メンバーに共通するヘリテージも、コレクションにおいて重要な要素となっている。
タイポグラフィは同コレクションの視覚的アイデンティティの一つの要素であり、カスタムのワードマークでは、BTSならではの力強く躍動感あふれるフォルムを表現している。「Nike By You」の一部デザインでは、メンバー7人を象徴する「7」の要素を採用。音楽の小節や拍子を想起させるグラフィックも取り入れることで、世代を代表する存在としてのBTSの立ち位置と、グローバルなオーディエンスとのつながりを表現している。
「Nike By You」のカスタマイズ体験は、6月1日よりNIKE HARAJUKU、NIKE SHINJUKU、NIKE SHIBUYA、NIKE UMEDAにて開始予定。 ツアーマーチャンダイズは『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の一部開催都市にあわせて展開される。日本国内では、NIKE HARAJUKU、NIKE SHINJUKU、NIKE SHIBUYAにて、6月12日より順次発売予定。
【画像】『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』マーチャンダイズ
「Nike By You」の体験とツアーマーチャンダイズは、BTSの歩みや創造性、そして世界中のファンとのつながりを称えるコレクションとなる。ファン一人ひとりがBTSへの想いを自分らしく表現できる方法を提案する。
ナイキのツアーマーチャンダイズでは、上述のテーマを受け継ぎ、限定のTシャツやフーディ、韓国限定のキャップを展開する。大胆さとタイムレスな魅力を兼ね備えたデザインにより、コンサートに向けたスタイリングをはじめ、自身のスタイルを表現する新たな選択肢を手にすることができる。
コラボレーションの核にあるのは、築き上げてきたレガシーと、その先に広がる未来。同コレクションは、BTSの未来志向のマインドセットを体現すると同時に、グループとして、個々のアーティストとしてこれまで築いてきた軌跡への敬意を表している。また、メンバーに共通するヘリテージも、コレクションにおいて重要な要素となっている。
タイポグラフィは同コレクションの視覚的アイデンティティの一つの要素であり、カスタムのワードマークでは、BTSならではの力強く躍動感あふれるフォルムを表現している。「Nike By You」の一部デザインでは、メンバー7人を象徴する「7」の要素を採用。音楽の小節や拍子を想起させるグラフィックも取り入れることで、世代を代表する存在としてのBTSの立ち位置と、グローバルなオーディエンスとのつながりを表現している。
「Nike By You」のカスタマイズ体験は、6月1日よりNIKE HARAJUKU、NIKE SHINJUKU、NIKE SHIBUYA、NIKE UMEDAにて開始予定。 ツアーマーチャンダイズは『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の一部開催都市にあわせて展開される。日本国内では、NIKE HARAJUKU、NIKE SHINJUKU、NIKE SHIBUYAにて、6月12日より順次発売予定。