【きょうから】スンスンの録り下ろしボイスに癒やされる かわいさ満点のHappyくじが登場
人気キャラクター「パペットスンスン」が登場するHappyくじが、きょう29日から発売される。セブン‐イレブンやイトーヨーカドー、ゆめタウンで展開され、録り下ろしボイスを搭載した“しゃべる”アイテムなど、可愛さ満点のラインアップがそろう。
【画像】スンスンたちのかわいさ満点！魅力が詰まったHappyくじ全部見せ
今回のくじは全9等級＋LAST賞で構成される。注目は、スンスンがおしゃべりする仕様のアイテム群だ。SP賞「パペットスンスンおしゃべりぬいぐるみ」は全高約30cmで、手を握ると「WA!」や「GORONCHOCHO」など全10種類のボイスを楽しめる。さらにLAST賞「パペットスンスンクロック」は、窓から揺れるスンスンが顔を出し、午前9時、正午、午後3時、午後6時の1日4回、録り下ろしボイスで時刻を知らせる仕様となっている。
A賞には全10種の「おしゃべりフィギュア」、B賞には全5種の「あいづちぬいぐるみ」を用意。スンスンだけでなく、ノンノンやゾンゾンも登場し、ボタン操作やお腹を押すことで音声が流れる仕掛けとなっている。日常使いできるアイテムとして、C賞のキャニスターやE賞のジッパーバッグ、コレクション性の高いF賞アクリルスタンドなども展開。D賞の絵あわせカードやG賞フードピック、H賞ステッカーセットなど、遊び心のあるグッズもそろう。
パペットスンスンは、パペットの国「トゥーホック」を舞台に、6才のスンスンと仲間たちの日常を描くコンテンツで、SNSを中心に人気を拡大してきた。今回のくじでは、その世界観を体感できる多彩な商品がそろい、ファン必見の内容となっている。
■Happyくじ「パペットスンスン」ラインナップ
・SP賞パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ［全1種]
いつでもスンスンと一緒に過ごせるふわふわなぬいぐるみ。手を握ると全10ボイスでおしゃべりをしてくれる仕様。
・LAST賞パペットスンスン クロック[全1種]
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンが時刻をお知らせ。朝やおやつの時間など、スンスンの声で1日のリズムが楽しくなる特別な時計。
・A賞パペットスンスン おしゃべりフィギュア［全10種]
スンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンもフィギュア化！ボタンを押すとおしゃべりしてくれる仕様。
・B賞パペットスンスン あいづちぬいぐるみ[全5種]
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのお腹を押すとあいづちを打ってくれる、一緒に過ごして楽しいぬいぐるみ。
・C賞パペットスンスン キャニスター［全6種]
スンスンが野菜やお菓子の中に紛れ込んでいる様子がかわいい、小物をかわいく収納！
・D賞パペットスンスン 絵あわせカード[全1種]
飾ってかわいい、遊んで楽しい絵あわせカード！いろんな表情のスンスンを楽しめる！
・E賞パペットスンスン ジッパーバッグ［全6種]
スンスンが近づいていく様子をデザインに落とし込んだジッパーバッグ3枚セット！サイズ違いで収納や小物整理に便利。
・F賞パペットスンスン アクリルスタンド[全9種]
飾ってかわいいアクリルスタンド。それぞれ違ったデザインや表情で、コレクション欲が高まる。
・G賞パペットスンスン フードピック［全4種]
スンスンや仲間たちの様々なポーズがかわいいフードピック3点セット！お弁当やフルーツに刺してごはんの時を楽しく彩る。
・H賞パペットスンスン ステッカーセット［全5種]
色々なデザインで楽しめるステッカー6枚セット。貼っても、スマホに挟んでもかわいい！
【画像】スンスンたちのかわいさ満点！魅力が詰まったHappyくじ全部見せ
今回のくじは全9等級＋LAST賞で構成される。注目は、スンスンがおしゃべりする仕様のアイテム群だ。SP賞「パペットスンスンおしゃべりぬいぐるみ」は全高約30cmで、手を握ると「WA!」や「GORONCHOCHO」など全10種類のボイスを楽しめる。さらにLAST賞「パペットスンスンクロック」は、窓から揺れるスンスンが顔を出し、午前9時、正午、午後3時、午後6時の1日4回、録り下ろしボイスで時刻を知らせる仕様となっている。
パペットスンスンは、パペットの国「トゥーホック」を舞台に、6才のスンスンと仲間たちの日常を描くコンテンツで、SNSを中心に人気を拡大してきた。今回のくじでは、その世界観を体感できる多彩な商品がそろい、ファン必見の内容となっている。
■Happyくじ「パペットスンスン」ラインナップ
・SP賞パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ［全1種]
いつでもスンスンと一緒に過ごせるふわふわなぬいぐるみ。手を握ると全10ボイスでおしゃべりをしてくれる仕様。
・LAST賞パペットスンスン クロック[全1種]
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、9時・12時・15時・18時の1日4回、スンスンが時刻をお知らせ。朝やおやつの時間など、スンスンの声で1日のリズムが楽しくなる特別な時計。
・A賞パペットスンスン おしゃべりフィギュア［全10種]
スンスンはもちろん、ノンノンやゾンゾンもフィギュア化！ボタンを押すとおしゃべりしてくれる仕様。
・B賞パペットスンスン あいづちぬいぐるみ[全5種]
Happyくじ限定の録り下ろしボイスで、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのお腹を押すとあいづちを打ってくれる、一緒に過ごして楽しいぬいぐるみ。
・C賞パペットスンスン キャニスター［全6種]
スンスンが野菜やお菓子の中に紛れ込んでいる様子がかわいい、小物をかわいく収納！
・D賞パペットスンスン 絵あわせカード[全1種]
飾ってかわいい、遊んで楽しい絵あわせカード！いろんな表情のスンスンを楽しめる！
・E賞パペットスンスン ジッパーバッグ［全6種]
スンスンが近づいていく様子をデザインに落とし込んだジッパーバッグ3枚セット！サイズ違いで収納や小物整理に便利。
・F賞パペットスンスン アクリルスタンド[全9種]
飾ってかわいいアクリルスタンド。それぞれ違ったデザインや表情で、コレクション欲が高まる。
・G賞パペットスンスン フードピック［全4種]
スンスンや仲間たちの様々なポーズがかわいいフードピック3点セット！お弁当やフルーツに刺してごはんの時を楽しく彩る。
・H賞パペットスンスン ステッカーセット［全5種]
色々なデザインで楽しめるステッカー6枚セット。貼っても、スマホに挟んでもかわいい！