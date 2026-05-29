元名古屋DFハーフナー・ニッキが欧州CL参戦へ!! ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズに加入
ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ(ベルギー1部)は28日、リートから(オーストリア1部)からDFハーフナー・ニッキ(31)が完全移籍加入することを発表した。2029年までの契約としている。
日本出身のハーフナー・ニッキは2013年に名古屋グランパスの下部組織からトップチームへ昇格。J1通算3試合の出場で16年に当時オーストリア3部のSVホルンへ移籍した。その後はスイスでプレーし、23-24シーズンにリートへ加入してオーストリアに復帰。今季はオーストリア1部で34試合に出場し、3得点を記録している。
加入先のロイヤル・ユニオン・サンジロワーズは今季のベルギー1部で2位となり、来季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)に予選3回戦から出場することが決まっている。
日本出身のハーフナー・ニッキは2013年に名古屋グランパスの下部組織からトップチームへ昇格。J1通算3試合の出場で16年に当時オーストリア3部のSVホルンへ移籍した。その後はスイスでプレーし、23-24シーズンにリートへ加入してオーストリアに復帰。今季はオーストリア1部で34試合に出場し、3得点を記録している。
加入先のロイヤル・ユニオン・サンジロワーズは今季のベルギー1部で2位となり、来季のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)に予選3回戦から出場することが決まっている。