バルセロナがマンCのB・シウバをフリーで獲得か 週給約1700万円でオファー提示へ
バルセロナが、マンチェスター・シティを退団するポルトガル代表MFベルナルド・シウバをフリーで獲得するようだ。28日、イギリス紙『タイムズ』が伝えている。
報道によると、B・シウバはバルセロナに加入することを希望しているとのこと。また、バルセロナは週給8万ポンド（約1700万円）という給与でオファーを提示するようだ。なお、同選手はアトレティコ・マドリードと古巣であるベンフィカからもオファーを受けていたという。
また、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏によれば、バルセロナはB・シウバと2年契約を結ぶ意向であり、1年の契約延長オプションも付帯するという。
現在31歳のベルナルド・シウバは、2017年夏にモナコから完全移籍で加入。ジョゼップ・グアルディオラ監督率いるチームで中心的存在を任され、6度のプレミアリーグ制覇や2022−23シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）優勝、そして今シーズンのFAカップとカラバオ・カップ制覇など、数多くのタイトルをもたらした。
報道によると、B・シウバはバルセロナに加入することを希望しているとのこと。また、バルセロナは週給8万ポンド（約1700万円）という給与でオファーを提示するようだ。なお、同選手はアトレティコ・マドリードと古巣であるベンフィカからもオファーを受けていたという。
現在31歳のベルナルド・シウバは、2017年夏にモナコから完全移籍で加入。ジョゼップ・グアルディオラ監督率いるチームで中心的存在を任され、6度のプレミアリーグ制覇や2022−23シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）優勝、そして今シーズンのFAカップとカラバオ・カップ制覇など、数多くのタイトルをもたらした。