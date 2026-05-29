パパさんが赤ちゃんのお世話に苦戦していると、猫さんがやってきて…？お兄ちゃんらしい優しさに満ちた行動が注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「はー尊いわ～♡」「家族一丸で子育て頑張ってますね」「感動して涙が出ました」といったコメントが寄せられました。

【動画：赤ちゃんのお世話をするパパ→猫が心配そうに近づいてきて…『思いやりにあふれた光景』】

赤ちゃんが気になる兄弟猫

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、とある驚きの行動を見せた兄猫「プリン」くんの姿。この日も、プリンくんは掴まり立ちで棚越しに赤ちゃんを覗き見ていたそうで、気になって仕方がない様子だったそうです。

寝ている時にすぐそばまでくるほどには慣れ、順調に距離を縮めているプリンくん。一方で、ツンデレ男子の弟猫「メル」くんも気になってはいるものの、もう少し時間がかかりそうだといいます。

ママさんの悩みと珍しい出来事

近頃ママさんには悩みがあるそうで、それは、プリンくんが遠慮をして甘えてくれなくなったこと。パパさんには昼間も甘えていたのに、この日も添い寝のお誘いを断られてしまったそう。ですが、ベビーベッド越しに赤ちゃんを観察していたメルくんが、珍しく枕元で添い寝をしてくれたそうです。

そして翌朝、赤ちゃんにミルクをあげていたパパさんがゲップ出しに苦戦していると、プリンくんが心配した様子で来てくれたそうで…。

優しいプリンお兄ちゃん

まるで応援するかのように赤ちゃんの背をさする手をペロペロと舐めてくれたかと思うと、続いて背に顔をスリッとしてパパさんをお手伝い！慣れたことで、お世話をしてあげたくなってきたのでしょうか。あまりの可愛さと思いやりに溢れた行動に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

パパっ子疑惑も出ていたプリンくんですが、手の空いていたママさんのもとに向かうと甘え、撫でてあげると喉をゴロゴロ。どうやらママさんの忙しさを感じ取っての遠慮だったようです。気遣い上手でとっても優しいプリンくんなのでした。

投稿には「さすが可愛さと優しさでできているプリン兄貴」「プリンちゃんはやっぱり世話焼きしたいんだね」「ゲップ補助かわいすぎる♡」「長男としての役割を自覚してるように見えます、偉いですね」「プリンちゃんもメルちゃんも、賢くて優しくて素晴らしい子たちですねぇ…！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』では、プリンくんとメルくんとご家族の日常の様子が投稿されています。それぞれのペースで赤ちゃんとの距離を縮めていく可愛らしいふたりの姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。