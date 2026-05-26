予想外の受け答えに、法廷はどよめきました。



男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、主犯格とされる男が証人として出廷しましたが、自身の裁判を控えているとして証言を拒否し、数分で退廷しました。



５月２６日午前１１時半ごろ、坊主頭で黒いスーツに身を包み、法廷に姿を現したのは、事件当時１８歳の特定少年・川口侑斗被告です。



（川口侑斗被告）「宣誓はしません」



川口被告は主犯格とされていて、証人として出廷しましたが証言を拒否。





わずか数分で退廷し、法廷内はどよめきました。起訴状などによりますと、川口被告は２０２４年１０月、江別市の公園で、 大学生 の長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとされています。（長谷知哉さん）「申し訳ないです。すみません」（川口侑斗被告）「どうしたらいいの、この服は。血ついたじゃん。全額出せ」服に血が付いたとして川口被告が弁償を求めたことから、暴行はエスカレート。川口被告は積極的に殴る・蹴るなどしていました。２６日に開かれたのは、強盗致死などの罪に問われている川村葉音被告２１歳と当時１８歳で特定少年の滝沢海裕被告、少年のあわせて３人の 裁判 裁判 です。主犯格とされる川口被告は 検察 の証人として出廷しましたがー 裁判 長）「名前は？」（川口侑斗被告）「川口侑斗です」 裁判 長）「宣誓書を読んでください」（川口侑斗被告）「宣誓はしません。もう少しで自分の 裁判 があるからです。その時に証言します。ただ、やってしまったことは本当に申し訳ありませんでした」 裁判 長）「場合によっては処罰もありますが、それでも宣誓しないということですか？」（川口侑斗被告）「宣誓しません」 裁判 長が証言で偽りを述べない旨を誓う“宣誓”を求めましたが、川口被告はこれを拒否。わずか数分で法廷を後にしました。突然の発言に法廷はざわつき、およそ１０分間、 裁判 が中断されました。３人が起訴内容を認めている今回の 裁判 量刑が最大の争点となっています。 検察 側は「金品を要求してからの暴行は圧倒的で執拗なものである」と指摘。一方、弁護側は「川口被告に同調しただけで、積極的に加害する意識がない」と主張しました。２６日の 裁判 で何も語ることが無かった、主犯格とされる川口被告。２７日の 裁判 では川村被告と滝沢被告の被告人質問が行われる予定です。当時の状況などについて何を語るのか注目されます。