巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表。同日、謝罪会見を行った。会見内では、代理人を通じて長女の手紙が公表され「殴る、蹴るといった事実はない」と報道内容の一部を否定。拡散された情報については「私の過度な状況説明が事実と異なってしまった」と経緯を説明した。

阿部監督は冒頭「私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの皆様、そしてプロ野球関係者の皆様、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしました」と謝罪。続けて代理人により、暴行を受けたと報じられた長女の手紙が代読された。

長女は「家庭内のことにもかかわらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません」と謝罪。「これは私の意思で書いております。父には“このような声明はいらない”と言われましたが、事実と異なる点がSNSでの憶測や報道でなされている」と、手紙を記すに至った経緯を説明した。

報道については「殴る、蹴るといった事実はございませんでした」と明かし「報道では“殴られた”とありますが、私の過度な状況説明が事実と異なってしまったことについては、明確にお伝えさせていただければと思います」と告白。長女は対話型の生成人工知能（AI）に相談したところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕したと経緯を明かし「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、私は泣き崩れてしまいました」と告白。自身にけがはないといい「皆様をお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては深く反省しております。大変申し訳ございません」と重ねて謝罪した。

読売巨人軍が確認した事実関係は以下の通り。

「5月25日午後6時頃、阿部慎之助・前監督は、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女(18)から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。

長女はこの直後、チャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕した。同署は26日未明、釈放した。阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはなかった」

捜査関係者によると、娘への暴行容疑で現行犯逮捕された阿部監督は、容疑を認めている。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。自宅で娘をつかんで倒すなどした疑い。娘にケガは確認されていない。現場には娘2人と妻がいた。捜査関係者によると、警視庁が呼気検査をした結果、暴行事件の際、飲酒していたとみられる。

25日午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受けた」と110番した。逮捕の一報を受け、渋谷署には報道陣が詰めかけて、騒然となった。阿部監督は深夜0時過ぎに釈放された。

26日から開幕するセ・パ交流戦で、巨人は本拠東京ドームでソフトバンクと対戦。橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める。

巨人では体調不良などで一時的に監督代行を置くことはあったが、シーズン中の監督の休養や交代はなく、異例の事態。球団、選手、スタッフら関係者への影響は計り知れない。