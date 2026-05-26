驚きのニュースが球界を駆け巡った──巨人監督の阿部慎之助氏（47）が5月25日、暴行の疑いで現行犯逮捕された。全国紙社会部記者が解説する。

【写真】引退セレモニーで子供の投球を受ける阿部氏。夜の西麻布でマスク姿で歩いていた選手時代

「阿部氏が25日午後7時すぎ、18歳の娘に暴行したとして、娘から相談を受けた児童相談所が110番通報。阿部氏は現行犯逮捕されました。

犯行当時、自宅内で18歳の長女と15歳の次女がケンカをしていて、阿部氏が『静かにしろ』と言ったところ言い返され、カッとなって押し倒すなどの暴行を加えたとのことです。娘に怪我はありませんでした。

警視庁がアルコール検査を行ったところ、阿部氏の呼気からはアルコールが検出された。阿部氏は容疑を認めており、26日の午前0時過ぎには釈放され、今後は任意で捜査を行う方針と見られます」

プロ野球は5月26日から交流戦が開幕する予定で、「阿部監督はこの日オフだった」（スポーツ紙記者）という。前日までに首位・阪神タイガースとの3連戦で3連敗を喫したばかり、本人も切り替えのための飲酒だったのかもしれないが──このスポーツ紙記者は、「阿部監督は元々お酒が大好きだった」という。

「特に焼酎が大好きなことは現役時代から有名で、若い頃は六本木などの繁華街を飲み歩くこともたびたびありました。羽振りもよく、深夜まで飲み明かしていましたね。

つい最近も、日本テレビが阿部監督を取材したインタビュー動画をアップしていましたが（現在削除済み）、そこでは阿部監督が『試合後、いつも1人で飲酒している』『（若手選手が好物の焼酎を部屋に）持ってきてくれたら朝まででも付き合いますよ』などと笑顔で話す様子が映されていましたよ」

現役時代の阿部氏と東京都内で飲んだことがあるという人物は、阿部氏の"飲み癖"についてこう語る。

「飲む量は半端じゃないですが、怒ったり無茶振りをするタイプではなく、楽しく飲む人でしたよ。酔うと声が大きくなって陽気になる印象はありますが……」

阿部氏の暴行はアルコールの勢いだったのか、それとも──巨人は、進退も含め今後の処遇を検討する見込みだという。