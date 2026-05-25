タレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公開）が5月23日、自身のXを更新。“嫌いな芸能人発言”が波紋を呼んだ冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）を降板する意向を示した。一方で、業界内では今回の対応を不安視する声も上がっているという。

発端となったのは、18日深夜放送の同番組だった。あのが「ベッキーの次に嫌いな芸能人」として、鈴木紗理奈（48）の名前を挙げたのだ。

名指しされた鈴木は、20日までにInstagramのストーリーズを更新。あのの名前こそ出さなかったものの、《私が出てもない番組で 嫌いな芸人の名前は？という質問で 普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた》と報告した。

さらに、《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん》と苦言を呈し、《普通にいじめやん》と不快感をあらわにしていた。

一方のあのは21日夜、Xで自身が主演を務めるドラマ『惡の華』（テレビ東京系）を宣伝しつつ、《こっちもみんな見てね〜》と問題になった『あのちゃんねる』のTVerの視聴リンクを投稿。

さらに同日、Instagramのストーリーズでは《まあよかったんじゃないっすか うまくいって》と意味深げな文章を綴った。またXでも、前出の投稿に続けて、《先に嫌なことされてるとは考えないんだな》（現在は削除済み）と投稿。SNS上では、“煽り”とも受け取れる強気な発信としてさらなる波紋を呼んでいた。

そんななか、23日には同番組公式サイトが「お詫び」の声明を発表。18日の放送内容について、《番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました》などと謝罪した。

この声明を受け、あのも同日Xを更新。お詫び文のリンクを引用しつつ、これまで番組に対して《この表現は嫌です》や《これはゲストの方が大変な思いするからやめてください》などと意見していたことを告白した。

さらに、《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います》と降板を宣言。そのうえで、《今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えましたが、その後に発言した「僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから」という言葉も、オンエア上ではカットされていました。》などと、番組側への不満も吐露していた。

番組側とのやりとりも含めて内情を赤裸々に語ったあのだが、「かえって事態の深刻化を招いてしまったかもしれない」と話すのは、あるテレビ局関係者だ。

「制作サイドへの“責任転嫁”とも受け取られかねない発信内容が問題視されています。企画に不満を持つタレントは珍しくありませんが、収録番組で“ピー音処理“まで入る内容であれば、通常は事務所や本人サイドにも事前確認が入るケースが多いです。

それだけに、放送後にSNSで“制作側だけが悪い”という形に見える発信をしてしまうと、現場としては“扱いづらいタレント”という印象につながりかねません。今回の件で制作陣に公然とNOを突きつけたことで、今後のテレビ出演への影響を懸念する声も上がっており、業界内では『このままだと干されるかもしれない』という見方も出ています」

番組降板を伝えたネットニュースのコメント欄には、

《番組にすべて責任を押しつけるタレントなんてどこも使わないのでは》

《制作の問題は確かだけど、ただ言いたいことを言う我儘キャラでやってきた「あの」というキャラに問題があるのも確か》

《けじめをしっかりつけないと“ただのめんどくさいタレント”として終わっていきそう》

といった厳しい声が寄せられている。

奔放なキャラクターで支持を集めてきたあの。今回の騒動は、その“キャラ”の危うさが露呈する結果となってしまったのかもしれない。