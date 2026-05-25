ミキティ、もし庄司が不倫したら… “制裁プラン”に共演者驚き「まず旦那とそろって…」
タレントの藤本美貴（41）が、24日放送のテレビ東京『世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜』（毎週日曜 後7：50）に出演。夫のお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）が、不倫をした場合の“制裁プラン”を明かした。
【写真】不倫をしたら…仲良し夫婦の藤本美貴＆庄司智春
番組では「少子化対策がスゴい国SP」としてフランスやハンガリーの事例を紹介した。スタジオでは、不倫・浮気で離婚した際の慰謝料について話題が上った。
藤本は仮に庄司は不倫をした場合にどうするかを共演者に聞かれ、「多分慰謝料はもらわないんじゃないかなと思う。慰謝料じゃ済まされなくないですか」と語った。
さらに、藤本は「お金で解決されるなんて、人としてダメ」と断罪。女性芸人と不倫していた場合のシチュエーションについても水を向けられると「その女性も漏れなく潰します」とハッキリ語った。
その方法について、藤本は「まず旦那とそろって会見をして、相手の方も来ていただけるなら来ていただいて」と想像。これが俳優であっても「誰とか関係ない。人生をかけて潰します。2人を」とキッパリと話した。
一方で「潰すけど、私はすぐには別れない」という。その理由について「私のいい時に別れます。不倫されて別れて、再婚されたりとかしたら、何で私と別れて幸せ築いてんだいって話じゃないですか」と説明していた。
庄司にも「殺さない程度に潰し続ける」とは伝えているとした。このプランには共演する出演者も驚いた様子を見せていた。
【写真】不倫をしたら…仲良し夫婦の藤本美貴＆庄司智春
番組では「少子化対策がスゴい国SP」としてフランスやハンガリーの事例を紹介した。スタジオでは、不倫・浮気で離婚した際の慰謝料について話題が上った。
藤本は仮に庄司は不倫をした場合にどうするかを共演者に聞かれ、「多分慰謝料はもらわないんじゃないかなと思う。慰謝料じゃ済まされなくないですか」と語った。
その方法について、藤本は「まず旦那とそろって会見をして、相手の方も来ていただけるなら来ていただいて」と想像。これが俳優であっても「誰とか関係ない。人生をかけて潰します。2人を」とキッパリと話した。
一方で「潰すけど、私はすぐには別れない」という。その理由について「私のいい時に別れます。不倫されて別れて、再婚されたりとかしたら、何で私と別れて幸せ築いてんだいって話じゃないですか」と説明していた。
庄司にも「殺さない程度に潰し続ける」とは伝えているとした。このプランには共演する出演者も驚いた様子を見せていた。