朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日）に向けた福岡オーディションの様子が朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。

格闘家エンセン井上から「本物の不良」と称された誠と、“北九州のバケモノ”生田侑希、“博多の虎”虎之介が夜の天神の街を回りながらスカウトしていった中で、乱闘騒動も巻き起こった。

１人の男が誠に近づき「ＢＤですか？俺やりたいんですけど。俺、誠さんとやりたいです」と喧嘩を売ると、誠も「かかってこい」と応じたが、生田が間に入って男性と乱闘に。道端に引き倒して馬乗りになる場面もあった。その後、男性は誠とにらみ合いとなり、「何すか？」と突っかかると、誠は「何すか？お前誰にものいいよんか、ここどこかわかっとんか。誰に喧嘩売りよんか、きさま、コラ。その辺の喧嘩と意味違うぞ」と凄んだ。

その後、しばらく撮影を続けていると、今度は虎之介に突っかかり続ける男性が再登場。虎之介は「こいつちょっと食らしといて」と喧嘩自慢に指示すると、取っ組み合いの乱闘が勃発。そこに虎之介も跳び蹴りで参戦。複数人での乱闘となり、夜の街が騒然となった。虎之介は「お前さ、カメラ回ってる時に喧嘩売ってくんな 裏で売ってこい」と吐き捨て、男性は「お前、覚えとけよ、コラ」と怒声を浴びせた。

さらには福岡と鹿児島の喧嘩自慢の乱闘も勃発。

場所を変えての撮影で虎之介は「バチバチすぎて撮影が中止に」と明かし、誠は「すごいよかったね。過去イチのメンバーになるんやない。イキのいいのいっぱいそろったんで」と、うなずいていた。