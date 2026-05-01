プレミアリーグ 25/26の第38節 フラムとニューカッスルの試合が、5月25日00:00にクレーブン・コテージにて行われた。

フラムはロドリゴ・ムニス（FW）、ケビン（FW）、エミール・スミスロウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはニック・ウォルトメイド（FW）、ウィリアム・オスラ（FW）、ルイス・ホール（DF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。フラムのイッサ・ディオプ（DF）がヘディングシュートを決めてフラムが先制。

ここで前半が終了。1-0とフラムがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ニューカッスルが選手交代を行う。ジェイコブ・マーフィー（MF）からハーベイ・バーンズ（FW）に交代した。

60分、フラムが選手交代を行う。ケビン（FW）に代わりトム・ケアニー（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

66分、ニューカッスルは同時に2人を交代。ウィリアム・オスラ（FW）、ブルーノ・ギマランイス（MF）に代わりヨアネ・ウィサ（MF）、アントニー・エランガ（FW）がピッチに入る。なお、ブルーノ・ギマランイス（MF）は負傷による交代とみられる。

72分、フラムは同時に3人を交代。ロドリゴ・ムニス（FW）、オスカー・ボブ（MF）、エミール・スミスロウ（MF）に代わりラウル・ヒメネス（FW）、ハリー・ウィルソン（FW）、ジョシュア・キング（DF）がピッチに入る。

77分、ニューカッスルが選手交代を行う。ニック・ウォルトメイド（FW）からショーン・ニーブ（FW）に交代した。

80分フラムに貴重な追加点が入る。ハリー・ウィルソン（FW）のアシストからトム・ケアニー（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、フラムが2-0で勝利した。

なお、フラムは89分にアントニー・ロビンソン（DF）、90+8分にホルヘ・クエンカ（MF）に、またニューカッスルは64分にブルーノ・ギマランイス（MF）、70分にヨアネ・ウィサ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 02:10:21 更新