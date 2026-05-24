王者アーセナル、ジェズス＆マドゥエケ弾でC・パレスを撃破…鎌田大地はECL決勝見据え前半のみ出場

🎯絶妙パスからニアを射抜く🎯



アーセナルの先制点は技術が詰まった

素晴らしい一撃‼️



マルティネッリの完璧なスルーパスを#ジェズス が丁寧に射抜き

ゴールネットを揺らす💥



🏆 プレミアリーグ第38節

⚔️ クリスタル・パレス v アーセナル

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