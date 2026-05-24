セルビアのブチッチ大統領は5月24日から28日まで中国を公式訪問します。24日昼、ブチッチ大統領は専用機で北京首都国際空港に到着しました。今回の訪問はブチッチ大統領にとって初の中国への公式訪問となります。

セルビアは、中国と「新時代の運命共同体」の共同構築を発表した最初の欧州国家であり、中国にとって東南ヨーロッパ地域における重要なパートナーです。両国指導者の戦略的リーダーシップの下、近年、中国・セルビア関係は高い水準で発展を続けてきました。双方は互いの核心的利益および重大な関心事項に対する支持を堅持しており、政治的信頼は盤石で、協力の成果も豊かであり、多国間協力も緊密で、人的交流も活発に行われています。

訪問期間中、習近平国家主席と李強総理はそれぞれブチッチ大統領と会談し、二国間関係および双方が関心をもつ国際的・地域的問題について意見を交わす予定です。

外交部報道官はこれに先立ち、「中国はセルビア側と共に、ブチッチ大統領の訪中を契機として、鉄の友情をさらに揺るぎないものとし、互恵協力を拡大し、人的・文化的交流を充実させ、多国間の協調を緊密化することで、新時代の中国・セルビア運命共同体の構築においてより多くの実質的成果を上げ、両国民に幸福をもたらすことを望んでいる」と表明しました。（提供/CGTN Japanese）