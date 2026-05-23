「点を取ることしか考えてない」鹿島の師岡柊生が２戦連発。知念慶のアシストにニヤリ「珍しく良いボールが来た」

「点を取ることしか考えてない」鹿島の師岡柊生が２戦連発。知念慶のアシストにニヤリ「珍しく良いボールが来た」