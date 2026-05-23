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「まるで巨大魚の巣だよここは」庭の水路にできた草の塊で釣りをした結果…予想外の大物ラッシュに驚愕

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「庭の川に流れ着いた〇〇が大型魚の巣になってる…」を公開した。動画では、自宅の庭を流れる水路にできた草の塊で釣りを行い、思わぬ大物を次々と釣り上げる様子が収められている。



撮影の数日前から、水路には刈られた雑草が大量に流れ着いていた。その塊をよく見ると、アカミミガメやシマヘビ、さらには大きな魚の影が確認でき、「まるで巨大魚の巣だよここは」と語るほど、多種多様な生き物の溜まり場と化していた。



最初はルアーを投げてみるものの反応がなく、庭で掘り起こした巨大なミミズをエサにして草のど真ん中に投入する。するとすぐにウキが引き込まれ、35cmほどの飼育型のコイが釣れ上がった。エラの一部が欠けた特徴的な個体で、配信者も「姿見えてたのはこんなんじゃなかった」と驚きの声を上げた。



その後も同じポイントで釣りを続けると小さなフナが釣れたほか、アワセの衝撃でウキが飛んでしまうハプニングも発生。めげずに仕掛けを投入し続けると、今度は草に絡まって動かなくなるほどの強い引きが到来する。竹の棒を使って草ごと力ずくで引き寄せると、1匹目よりもさらに大きなコイが姿を現した。その後も3匹目の巨大なコイを釣り上げ、「庭釣り楽しいな」と大興奮の様子を見せている。



最終的に釣り上げた3匹のコイは、用意した60cm水槽に入れて観察することに。水槽がパンパンになるほどの巨大なコイたちの姿に、配信者は「この倍ぐらいあるんじゃないかという巨大なヒレが見えた」と語り、さらなる大物の存在を予感させている。身近な庭の川に潜む驚きの生態系と、興奮度満点の釣り体験が楽しめる動画となっている。