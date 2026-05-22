¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛLA½é³«ºÅ¡ãZipangu¡ä¤ËAdo¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢MAN WITH A MISSION¡¢ÀéÍÕÍº´î¡¢10-FEET¤é½¸·ë
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖBrookside at The Rose Bowl¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ãCLOUD NINE presents ¡ÈZipangu¡É JAPANESE MUSIC EVENT 2026¡ä¤¬2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î17Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë³¤³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ëËÜ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢Ado¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢MAN WITH A MISSION¡¢ÀéÍÕÍº´î¡¢10-FEET¡Ê¢¨¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¡Ë¤ÎÁ´7ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö²£Ãú¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¥¨¥ê¥¢¤âÅ¸³«¡£¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ý¡¼¥í¤Î¡ÖÅìÊý¸«Ê¹Ï¿¡×¤Ç¡È²«¶â¤Î¹ñ¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡ØÆüËÜ¡Ù¤ò·ÁÍÆ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ãZipangu¡Ê¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ë¡ä¤ò´§¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬À¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¼ÆÆáÅµ»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤Èâ¤¬³«¤¤¤¿°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2026Ç¯5·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎBrookside at the Rose Bowl¤Ë¤Æ¡¢Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖCLOUD NINE presents ¡ÈZipangu¡É JAPANESE MUSIC EVENT 2026¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÏAdo¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀéÍÕÍº´î¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢MAN WITH A MISSION¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢10-FEET¡¢HANA¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë³¤³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢½é³«ºÅ¤Ê¤¬¤éÌó£²Ëü¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥Õ¥§¥¹Á´ÂÎ¤òÌÜ°ìÇÕ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®¶¸¤È½Ëº×¤¬¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
É®¼Ô¤¬²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï³«±é1»þ´ÖÁ°¤Î¸á¸å3»þ¡£¤¹¤Ç¤Ë¼þÊÕ¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿¿Í¤Ï¸«¤ë¸Â¤ê¤´¤¯°ìÉô¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¼ï¤âÂ¿ÍÍ¤ÇÀ¤Âå¤âÉý¹¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬³Æ¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¤ê»×¤¤»×¤¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Î²òÊü´¶¤¢¤ë¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£HANA
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏHANA¡£ºòÇ¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó1Ç¯¡¢Âç¤¤ÊÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¡£¤Þ¤º¡ÖALL IN¡×¤«¤é¡ÖNON STOP¡×¤È°§»¢Âå¤ï¤ê¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢JISOO¤¬Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¡ÖHANA¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤«¤ï¤«¤ë¿Í¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡ÖFlower¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ê¥à¡¼¥É¤À¡£¡Ö¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤ä¡Ö¥«¥Ê¥À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤ë¡£LA¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËÌÊÆ³ÆÃÏ¤«¤é¥Õ¥§¥¹¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£½é¤á¤ÆHANA¤ò´Ñ¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖBurning Flower¡×¤ä¡ÖCold Night¡×¤Ç¸«¤»¤ëCHIKA¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¶Ã¤¤Îº®¤¶¤Ã¤¿³åºÓ¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖBlue Jeans¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¥µ¥Ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£¥é¥¹¥È¤ÏNAOKO¤¬±Ñ¸ì¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤³¤³¤Çºé¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¡ÖROSE¡×¡£½é¤á¤Æ¤ÎLA¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¢£10-FEET
Â³¤¤¤Æ¤Ï10-FEET¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥ï¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥×¡¢LA!?¡×¤ÈTAKUMA¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖVIBES BY VIBES¡×¤ä¡Ö1sec.¡×¤Ê¤É¥é¥¤¥Ö¤ÎÅ´ÈÄ¶Ê¤òÏ¢¤Í¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÇ®¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2008Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¾³¤´ß¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè¡¢¼Â¤ËÌó18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÆü¤Î´ÑµÒ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢½é¤á¤ÆÈà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ¸¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£TAKUMA¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤È¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ð¤²¡¢MC¤Ç¥á¥¿¥ê¥«¤ä¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥¹¤Ê¤É·É°¦¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÏ¢¤Í¡¢Â¨¶½¤Ç¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤Î¡ÖLivin¡Ç on a Prayer¡×¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¡£¡ÖRIVER¡×¤Ç¤Ï¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Ë°ìÂÎ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖCHERRY BLOSSOM¡×¡£¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç·ëÀ®¤«¤é30Ç¯¶á¤¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç3¿Í¤Ï¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¤ê¤¿¡£
¢£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
Â³¤¯¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÇ°´ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸ø±é¡£Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬Èà½÷¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È¤â¡ÖÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÁêÅöÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖNG¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ð¥ó¥É¤È4¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¡¢Ç÷ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²ÎÀ¼¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¼æ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ö¥À¥¤¥¥é¥¤¡×¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤ÆÉÔÅ¨¤ÊÌÜ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¸«²ó¤·²Î¤¦¡£ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥é¥Ã¥×¤òÊü¤Ä¡ÖPicky¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖTEST ME¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬µ¯¤¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÇ®µ¤¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë´¿À¼¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£±À´Ö¤«¤éº¹¤·¤¿ÍÛ¸÷¤Ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸«¤»¤ëMC¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤¬¤Ã¤Á¤êÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ°µ´¬¤Ï¥é¥¹¥È¤Î¡ÖWORK HARD¡×¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¥·¥ã¥¦¥È¤ËÁ°Êý¤Ç¤Ï¥â¥Ã¥·¥å¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ÃÏ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÏÁêÅö¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£
¢£MAN WITH A MISSION
MAN WITH A MISSION¤Ï1¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¡ÖRaise your flag¡×¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÎòÀï¤ÎÌÔ¼Ô¤À¡£LA¤ò´Þ¤àËÌÊÆ¤Ç¤â¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ÑµÒ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥¦¥£¥º¤Î¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¿Í¤â¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Û¡¼¥à´¶¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¶¯¿Ù¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¼¡¡¹¤È¥×¥ì¥¤¤·¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Jean-Ken Johnny¤ÏÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤ä¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÃæÈ×¤Ç¤ÏAC/DC¤Î¡ÖThunderstruck¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤«¤é¡¢Àè¤Û¤É¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î10-FEET¤ÎTAKUMA¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¡Ödatabase feat.TAKUMA¡Ê10-FEET¡Ë¡×¤òÈäÏª¡£TAKUMA¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¹¤·¤ÈÁö¤ê²ó¤ê¡¢¶½Ê³¤òÀú¤ë¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Êý¤Ë½¸¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¥ª¥¤¡ª¥ª¥¤¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£¡ÖFLY AGAIN¡×¤Ç¤Ï¥µ¥Ó¤Çº¸±¦¤Ë¼ê¤òÍÉ¤é¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÏÂ³Ú´ï¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Öå«¥Î´ñÀ×¡×¡£ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤ÎÇ®¶¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞLA¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ç®¶¸¤âÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£4¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤ó¤À¤À¤±¤Ç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖGo Wild¡×¤«¤é¡ÖToryanse¡×¤È¡¢½øÈ×¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£SUZUKA¤Ï¡ÖLA¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¹ð¤²¤ë¡£¤³¤Î¡ãZipangu¡ä¤ÈÆ±¤¸Brookside at the Rose Bowl¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¡ÖHead in the Clouds¡×¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢È´·²¤Ë¡È¥Û¡¼¥à´¶¡É¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£ÃæÈ×¤Î¡ÖArigato¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ4¿Í¤¬¥Û¥¦¥¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢¡ÖPineapple Kryptonite¡×¤Ç¤Ï¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ËÃæÆÇÀ¤¢¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤À¤¬¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¿Íµ¤¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¿È¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¡£¤½¤Î¿ÈÂÎÀ¤Î¹â¤µ¤Ê¤Î¤À¤È¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¡ÖFly High¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¤È¤¤¤¦Àú¤ê¤Ë±þ¤¨¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Èô¤ÓÄ·¤Í¡¢¡ÖTokyo Calling¡×¤Ç¤ÏSUZUKA¤¬´ÑµÒ¤ÎÃæ¤Ë²Ì´º¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¥é¥¹¥È¡ÖOne Heart¡×¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¾ì¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¡¢4¿Í¤ÏÇ®µ¤Îä¤á¤ä¤é¤Ì¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËºÆ²ñ¤òÀÀ¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¢£ÀéÍÕÍº´î
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕÍº´î¡£¤³¤ÎÆü¤Î½Ð±é¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥½¥í¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤À¡£¤Õ¤é¤ê¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¡¢¡Ö¥Á¥§¡¼¥ó¤¬²Î¤¦¡×¡Ö¿·ÉÊÌµÃÏT¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÆüËÜ¸ì¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÂ³¤±¤¶¤Þ¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¶½Ê³¤òÀú¤ê¡¢°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯MAN WITH A MISSION¤ä¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶Ê¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæÈ×¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤À¡£¡Ö¤â¤é¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥é¥¤¥È¤ò·Ç¤²¤µ¤»¡¢¡Ö¿´Â¡¡×¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤ÇÇ÷¿¿¤Î²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£Â³¤¯¡ÖÎ®¤ì¤ë¡×¤âÀÅ¤«¤ÊÇ÷ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¸¤¤ë¤À¤±¤À¤Ê¡×¤Ï¥Þ¥¤¥¯1ËÜ¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¤È¥Ü¥¤¥¹¥·¥ó¥»¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Î¤ß¤ÇÈäÏª¡£Â©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê¶ÛÇ÷´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶Ê¤ò½ª¤¨¤ë¤´¤È¤ËÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£À¼¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡×¡£¡Ö¥×¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥ß¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡ÖÍ§Ã£¡ª¡×¤È±þ¤¨¤ë¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬Âç¹ç¾§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹¤¬¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¿ÆÌ©¤Ê¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¡£MC¤Ç¤Ï5¤«·îÁ°¤ËLA¤Ø°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Ado
¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏAdo¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î½Ð±é¿Ø¤Ï¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â³Î¤«¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Ado¤Ø¤ÎÇ®¶¸¤âÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¸åÊý¤Þ¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¤È¿Í¤¬Ëä¤Þ¤ê¡¢ÅÐ¾ìÁ°¤«¤é¡ÖAdo¡ª¡¡Ado¡ª¡×¤È¥³¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥½¥í±éÁÕ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤ËAdo¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖÍÙ¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ado¤¬È±¤ò¿¶¤êÍð¤·²Î¤¤¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥¸¥Ñ¥ó¥°¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¾§¡×¤«¤é¡ÖµÕ¸÷¡×¤È¶¯Îõ¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÏ¢È¯¡£½øÈ×¤«¤é¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¶½Ê³¤ËÊñ¤ß¡¢Âç²»ÎÌ¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬¹¤¬¤ë¡£·ã¤·¤¤¤¬¤Ê¤êÀ¼¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¡Ö¥ª¥¤¡ª¥ª¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
¿ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯¤Ä¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¤±¤¾¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¡Ö¥®¥é¥®¥é¡×¤ä¡¢4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖåºÍå¡×¤Ê¤É¡¢ÃæÈ×¤â¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤Ç¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤òÊü¤Ã¤¿Ado¡£¸åÈ¾¤Î¡ÖTot Musica¡×¤Ç¤Ïµ´µ¤Ç÷¤ë¤è¤¦¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤òÊü¤Á¡¢²Î¤¤½ª¤¨¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤à¡£¡Ö¥¢¥¤¡¦¥¢¥¤¡¦¥¢¡×¤Ç¤ÏÁà¤ê¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê´ñ²ø¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê¡¢²¿¤«¤¬Øá°Í¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¿§¤Ç²Î¤¦¡£²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎAdo¤Î°ÛÇ½¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¸«¤»¤Ä¤±¡¢°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖÂç¤¤Ê¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¾¾¸¶¤ß¤¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î¥É¥¢ ¡Ástay with me¡Á¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤âÈäÏª¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï´¿´î¤ä¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤ë¡£³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ÎÌ¾¶Ê¤À¡£Ado¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÀÚ¤Ê¤¤¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤âÁýÉý¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£²Î¤¤½ª¤¨¤¿Ado¤ÏÃúÇ«¤Ê±Ñ¸ì¤ÎMC¤Ç¡¢¡ãZipangu¡ä¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Çï¼ê¤È³åºÓ¤¬¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¡£º£Æü½Ð±é¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾Á°¤ò°ìÁÈ¤º¤Äµó¤²¡¢¡Ö»ä¤¬º£Æü¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿·»þÂå¡×¡£¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆAdo¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»Ù»ý¤òÄÏ¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡ãZipangu¡ä¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤À¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¶½Ê³¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½ª±é¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡ÖSEE YOU NEXT YEAR¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤â¡ãZipangu¡ä¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£Ado¤âMC¤Ç¡Ö¡ØZipangu¡Ù¤Ï¤³¤³¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢¸½¾ì¤Î¤¿¤·¤«¤ÊÇ®µ¤¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¼ÆÆáÅµ
¢£¡ãCLOUD NINE presents ¡ÈZipangu¡É JAPANESE MUSIC EVENT 2026¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î16Æü15»þ30Ê¬³«¾ì/16»þ³«±é¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë
²ñ¾ì¡§Brookside at The Rose Bowl 1133 Rosemont Ave, Pasadena, CA 91103
½Ð±é¼Ô¡§Ado¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢MAN WITH A MISSON¡¢ÀéÍÕÍº´î¡¢10-FEET¡¡ ¢¨¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó
¶¨ÎÏ¡§¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¹ ¡ÊÃí¡Ë¹¡ÖZipangu¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¡ÖZIPANGU¡×Ì¾¾Î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±¿±Ä¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤´»¿Æ±Äº¤¡¢»ÈÍÑ¤òµö²ÄÄº¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Zipangu¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡https://zipangu-event.cloud