22日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数867、値下がり銘柄数546と、値上がりが優勢だった。



個別ではユニチカ<3103>、北川精機<6327>、リバーエレテック<6666>、ＡＫＩＢＡホールディングス<6840>がストップ高。ＹＫＴ<2693>、ダントーホールディングス<5337>、メディアリンクス<6659>、ＩＮＥＳＴ<7111>は一時ストップ高と値を飛ばした。弘電社<1948>、ＫＧ情報<2408>、ジーエルテクノホールディングス<255A>、アップルインターナショナル<2788>、エスビー食品<2805>など36銘柄は年初来高値を更新。エヌエフホールディングス<6864>、津田駒工業<6217>、サンコール<5985>、精工技研<6834>、シリコンスタジオ<3907>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホクリヨウ<1384>、コロンビア・ワークス<146A>、明豊ファシリティワークス<1717>、ナカボーテック<1787>、松井建設<1810>など89銘柄が年初来安値を更新。ジオマテック<6907>、ランドビジネス<8944>、守谷輸送機工業<6226>、スマートバリュー<9417>、テクノアルファ<3089>は値下がり率上位に売られた。



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