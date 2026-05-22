【茨城ドライブ旅】「太田上田」で話題！くりぃむしちゅー上田さん&えなりさんの仲良しコンビの旅番組がＢＳ朝日でオンエア！

プライベートでも２人で旅行に行くほど仲が良いというくりぃむしちゅー・上田晋也さんと俳優のえなりかずきさん。仲良しエピソードが番組でも話題になる仲良し２人の旅が番組になりました！

上田さんとえなりさん 仲良しになったきっかけって？

2016年に放送されたスペシャルドラマ「天才バカボン」（日本テレビ系）での共演から交流を深めたという上田さんとえなりさん。

「面白くなるためにはどうしたらいいですか？」と上田さんにアドバイスを求めたことをきっかけに意気投合します。その後、食事のみならず旅行、アーチェリー、絵画教室、ボクシング…etc、様々な趣味をプライベートでも共にします。一見、師匠と弟子の様に見えなくもない？大親友のおふたり。

仲良しエピソードが上田さんが出演する「太田上田」（中京テレビ）で語られると、えなりさんの登場回が公式YouTubeにまとめられるなど人気コンテンツに。

（Ｃ）ＢＳ朝日

自動車雑誌「ベストカー」（毎月26日発売号に掲載）にて「えなりかずきの人・旅・クルマ」を連載中のえなりさん。普段からドライブ旅の機会は多いといいます。番組ではえなりさんが「旅のしおり」を製作し、それに沿って旅を進行します。

今回は茨城県の稲敷市、美浦村、水戸市などをドライブし、上田さんが「最近ハマっている」という神社仏閣、その他観光、グルメスポットをめぐっていきます。

移動中の車内でもカメラを回し、まさに普段の仲良し男２人旅をドキュメンタリー風に追跡！他のバラエティー番組では見ることができない、素の上田さんとえなりさんの微笑ましくも面白おかしい珍道中をご紹介。

えなりさんが全身全霊を込めた企画に上田さんはどんなツッコミで応えるのでしょうか？

上田さん&えなりさん コメント

（Ｃ）ＢＳ朝日

―今回はえなりさんが案内役でしたが、上田さんにはどう楽しんでもらおうと？

えなりさん（以下、敬称略 え）「私としては、今回の旅の計画で普段通りの上田さんを引き出せたんじゃないかなと思っています。上田さんの素顔をぜひ見ていただきたいと。上田さんはプライベートでもこんなに面白いんですよ、みたいな」

上田さん（以下、敬称略 上）「確かにえなり君とプライベートで旅に行っているときの気分とほぼ同じでしたね。いいのか悪いのかわかりませんが、カメラが回っている意識もほぼなかったですね。本当はもう少し意識をしろ、という話かもしれないですけどね（笑）。プライベートで楽しんだという感じに近いですね」

ー案内役のえなりさんとしてはどこが上田さんにハマったと思いましたか？

え 「いや、すべての場所で上田さんは楽しんでくれたと思いましたが、大杉神社はすごく楽しんでくださったかなと」

上 「そうね、ご飯も美味しかったし、提灯作りも楽しかったし。だから僕はえなり君に旅行雑誌の編集長になってほしいんですよね」

え 「うわー、すごい。やったー」

上 「えなり編集長として今後いろいろな地域の魅力を発信してもらって、僕はえなり編集長の雑誌を買い集めようかなと思っています」

え 「ありがとうございます。よろしくお願いします（笑）」

ーえなりさんは次にどこへご案内したいですか？

え 「上田さんは伊勢神宮に行ったことがないとおっしゃっていて、数日前に伊勢神宮に行きますかと話をしていたんです。もし行かせていただけるなら伊勢神宮かなと」

ー視聴者の皆さんにはどのように楽しんで見てほしいですか？

え 「テレビで見る上田さんはMCをされている姿が多いと思うんです。今回は珍しいMC以外の上田さん、肩肘張らずにぼんやりしているときの上田さんも超面白いんだぞというところを見てほしいです」

上 「ハードル上げるな！」

え 「そんなプライベートな上田さんのプレゼンというつもりでやっていますので、ぜひご覧ください」

上 「でも、えなり君の方こそ俳優として演じているイメージの方が強いでしょうから。えなり君って普段はこんな感じなんだという部分が出ていて面白いと思います」

番組概要

（Ｃ）ＢＳ朝日

【番組名】「上田とえなり 〜プライベートで参ります〜」

【放送日時】２０２６年５月２４日（日）よる６時００分〜６時５４分

【放送局】ＢＳ朝日

【ＣＡＳＴ】上田晋也（くりぃむしちゅー）、えなりかずき

https://www.bs-asahi.co.jp/ueda-enari/

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