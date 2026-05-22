宇野昌磨＆本田真凜、アイスダンスチーム結成発表「オリンピック出場という目標を掲げ」新シーズンより競技挑戦へ
【モデルプレス＝2026/05/22】プロフィギュアスケーターの宇野昌磨と、同じくプロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が5月22日、それぞれ自身のInstagramを更新。アイスダンスチームを結成することを発表した。
【写真】アイスダンスチーム結成のカップル、手を握り向かい合うショット
前日の21日に「5.22 A TURNING SEASON」と氷上に立つ後ろ姿を投稿していた2人は連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。結成の経緯について「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と決意を表明した。
続けて「難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して様々な感情を経験してきました。二人だからこそ、分かち合える想いを胸に、自分達が納得できる日々を積み重ねていきます」とつづり、「応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会うたくさんの景色を共有できたら嬉しいです。これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします。Game on」と、2人の愛称を交えて呼びかけた。
また同日、トヨタ自動車の自社メディア「トヨタイムズ」の公式X（旧Twitter）も更新され、「【本日13時より生配信】宇野昌磨・本田真凜がアイスダンスチーム結成を発表。オリンピック出場を目指します」と告知。「新たな挑戦への覚悟。そして、そこに至った想いを2人から伝えます」とし、22日13時から生配信を行うことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】アイスダンスチーム結成のカップル、手を握り向かい合うショット
◆宇野昌磨＆本田真凜、アイスダンスチーム結成を発表
前日の21日に「5.22 A TURNING SEASON」と氷上に立つ後ろ姿を投稿していた2人は連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。結成の経緯について「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と決意を表明した。
◆宇野昌磨＆本田真凜、22日13時から生配信
また同日、トヨタ自動車の自社メディア「トヨタイムズ」の公式X（旧Twitter）も更新され、「【本日13時より生配信】宇野昌磨・本田真凜がアイスダンスチーム結成を発表。オリンピック出場を目指します」と告知。「新たな挑戦への覚悟。そして、そこに至った想いを2人から伝えます」とし、22日13時から生配信を行うことを発表した。（modelpress編集部）
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