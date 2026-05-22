【難解略語】「トルコ」が何の略か分かりますか？　意外と知らない!?世界の国名シリーズ！

突然ですが、「トルコ」が何の略か知っていますか？

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気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「トルコ共和国」でした！

トルコの正式名称は「トルコ共和国」です。

英語では「Turkey」と表記されますが、2022年にトルコ政府が国際社会に対して正式名称「Türkiye（テュルキイェ）」の使用を求めたことで話題になりました。その背景には、英語の「turkey」が七面鳥を意味する単語であり、否定的なニュアンスも持つことへの懸念がありました。国連もこの要請を受け入れ、公式文書での表記が変更されています。

日本語での「トルコ」という表記は、オスマン帝国時代から続くテュルク系民族の呼称「テュルク（Türk）」が語源とされており、長年にわたって定着してきました。現在も日本の外務省や報道機関では「トルコ」という表記が使われています。

アジアとヨーロッパにまたがる国土を持ち、イスタンブールやアンカラなどの都市で知られるトルコは、歴史・文化・地政学的にも非常に重要な国です。熱気球ツアーで有名なカッパドキアなどにも行ってみるのはいかがですか？

次回の難解略語もお楽しみに！

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