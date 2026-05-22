「もっと考えてから決めたほうがいい」「慎重に判断しないと失敗する」――そう思っている人は多いでしょう。しかし実は、人生が大きく変わる人ほど、驚くほど速く決断しています。今回の「1分朝活」で語られたのは、思考力や判断力を高める本質は「時間をかけること」ではないという事実。瞬読の開発者・山中恵美子さんが教えてくれたのは、「決断の速さ」が人生の質を大きく左右するというシンプルで強力な法則でした。

なぜ人は「考えすぎて動けなくなる」のか

何かを決めるとき、「もう少し考えよう」と思ったことはないでしょうか。実はこの“考えすぎ”こそが、行動を止める最大の原因です。

私は『奇跡が起きる毎朝1分日記』の著者として、毎朝5時55分から「1分朝活」を無料で開催しています。心と行動を整えるための短い習慣ですが、毎週月曜日はゲスト講師をお迎えしています。

今回のゲストは、「瞬読」メソッドの開発者であり、『たった1分見るだけで頭がよくなる瞬読式勉強法』『見るだけで脳がよくなる1分間瞬読ドリル』（共にダイヤモンド社）の著者でもある山中恵美子さん。5年前に「人生を変えたい」と仲間11人で始めた朝活は、なんと1900回を超える継続となっています。

「声に出さない読み方」が脳の処理速度を変える

山中さんが教えてくれたのは、読書の常識を覆すポイントでした。それは「声に出さずに読む」ということです。私たちは子どもの頃、「音読」「熟読」「精読」と、声に出す読み方を中心に学んできました。そのため、大人になっても無意識に“頭の中で音読”してしまいます。

しかし、この内なる音読がスピードのボトルネックになります。

文章を「音」ではなく「視覚」で捉え、そのまま理解する。これが瞬読の本質です。この読み方を身につけると、読むスピードは飛躍的に上がり、同時に理解力や判断力も高まっていきます。

「0.2秒で決める人」ほど人生が進む

山中さんがもう一つ強調していたのが、「返事は0.2秒でいい」という考え方でした。直感的に「やりたい」と思ったことは、その場で「やります」と言う。

多くの人は「本当にできるか」「失敗しないか」と考え続けますが、0.2秒で出した答えと、30分考えた答えはほとんど変わりません。

むしろ時間をかけるほど、不安や言い訳が増え、行動できなくなるのです。

決断力は「知識」と「軸」で決まる

では、なぜそんなに速く決断できるのでしょうか。その答えは、「軸」と「情報量」にあります。どんな志で生きるのかという軸を持ち、その判断材料となる知識を日々インプットしている。

読書によって語彙が増え、思考力が高まり、判断が速くなる。だからこそ迷わず決められるのです。読書は単なる知識習得ではなく、「決断力を鍛える習慣」でもあります。

印象的だったのは、「本を早く読むことが目的ではない」という言葉でした。読書の本質は、思考力・判断力・人間力を高め、それを行動につなげることです。

実際、人生が変わる人は「やる気がある人」ではなく、「小さく動き続ける人」です。行動が意識を変え、さらに行動を生む。このサイクルが人生を動かします。

まずは「0.2秒で返事をする」から始めよう

もし今、なかなか人生が動いていないと感じているなら、やるべきことはシンプルです。「やりたい」と思ったことに、0.2秒で「やる」と答える。

たったそれだけで、時間の使い方が変わり、チャンスの量が増え、人生の流れが一気に変わります。考える前に動く。その一歩が、あなたの未来を大きく変えるきっかけになるはずです。