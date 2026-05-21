「パドレス０−４ドジャース」（２０日、サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）は、サンディエゴでのパドレス戦に「１番・投手兼指名打者（ＤＨ）」で出場。打っては史上初となる先発投手による初回初球先頭打者弾で６試合ぶり８号を記録すると、投げては５回３安打無失点の好投で４勝目（２敗）を挙げた。規定投球回には届いていないが防御率０・７３は両リーグ１位に相当。チームは連勝でパ軍との首位攻防３連戦に勝ち越し、ナ・リーグ西地区首位の座を堅守した。

◇ ◇

−ロバーツ監督が言っていたが、打者としての性格と投手としての性格が違うのはなぜ？

「ホームランを１本打ったからってそれが勝ちにすごく貢献するかが分からないのがバッター。６回、７回をゼロでしっかり抑えれば、ほとんどの試合が勝てるようにできてるのが先発ピッチャーなので、そこは少し比重として、それぞれに対する思いは違うのかなと思います」

−二刀流で出場する試合、しない試合がある中で結果を残した。

「打つと投げるは完全に分けるようにはしているので、あまりお互いに作用しないようにやっているつもり。そこまで気にしてないかな」

−チーム方針もあるが、投打同時出場が自分の「スタイル」「らしさ」だと思っているか？

「『やってほしい』と言われるのが、このスタイルが一番自分にとってベストなのかなとは思うので、今日みたいに投げても良くて、打っても結果が良かったら、それ以降も使ってもらえる機会が増えると思います。ただ長いシーズンですし、チーム状況を見て、ＤＨとして試したい選手、使いたい選手、休ませたい選手がいると思うので、『どちらでもいけますよ』というスタイルでいる。そこは完全にチームに任せています」