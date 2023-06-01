乃木坂46梅澤美波×遠藤さくら、2人で舞う「歩道橋」に反響 ラストの“お辞儀”でファン涙「忘れられない」
乃木坂46の3代目キャプテン・梅澤美波（27）の卒業コンサートが21日、東京ドームで開催された。ライブ中に披露された、梅澤と遠藤さくら2人の「歩道橋」にファンから多くの反響が寄せられた。
【ライブ写真27点】美しすぎる…ブラックドレスで会場を騒然とさせた梅澤美波
梅澤が強く記憶に残る楽曲たちで構成されたというブロックでは、「失恋お掃除人」「ファンタスティック3色パン」「悪い成分」「踏んでしまった」「急斜面」などを披露。そのブロックの最後の楽曲となった「歩道橋」では、遠藤がバックステージから、梅澤がメインステージから互いに歩き出し、センターステージで合流する演出からスタート。
しなやかで儚（はかな）いペアダンスに誰もが心を奪われた。曲の最後では、すれ違う二人の間で遠藤だけが振り返り、涙を見せながらも梅澤の後ろ姿にお辞儀。しかし、梅澤は一切振り向くことなく歩みを進める姿が、強く美しく、そして切なく焼き付いた。
このエモーショナルな演出にファンからは「梅さんが背中を向けてさくが礼しててそこには二人だけの想いが詰まっていた」「うめさくの歩道橋…また忘れられないライブパフォーマンスを見てしまった」「本当に素敵だったした」「歩道橋で私の涙腺は崩壊しました」「こんな魅せ方させられたら…」「さくちゃんの歩道橋の最後のお辞儀に泣けた…飛鳥ちゃんの卒コン思い出しちゃった…」などの声が寄せられていた。
■乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY3 〜梅澤美波 卒業コンサート〜セットリスト
M00. OVERTURE
M01. 空扉
M02. 孤独な青空
M03. 狼に口笛を
M04. 僕は僕を好きになる
M05. ハルジオンが咲く頃
M06. 新しい世界
M07. ジコチューで行こう！
M08. 失恋お掃除人
M09. ファンタスティック3色パン
M10. 悪い成分
M11. 踏んでしまった
M12. 急斜面
M13. 歩道橋
M14. 失いたくないから
M15. タイムリミット片想い
M16. 泣いたっていいじゃないか？
M17. 日常
M18. 世界はここにある
M19. 三番目の風
M20. 人はなぜ走るのか？
M21. インフルエンサー
M22. 帰り道は遠回りしたくなる
M23. シンクロニシティ
M24. My respect
【アンコール】
EN1. もう一つの太陽
EN2. 僕だけの光
EN3. 転がった鐘を鳴らせ！
EN4. ガールズルール
EN5. 乃木坂の詩
【ライブ写真27点】美しすぎる…ブラックドレスで会場を騒然とさせた梅澤美波
梅澤が強く記憶に残る楽曲たちで構成されたというブロックでは、「失恋お掃除人」「ファンタスティック3色パン」「悪い成分」「踏んでしまった」「急斜面」などを披露。そのブロックの最後の楽曲となった「歩道橋」では、遠藤がバックステージから、梅澤がメインステージから互いに歩き出し、センターステージで合流する演出からスタート。
このエモーショナルな演出にファンからは「梅さんが背中を向けてさくが礼しててそこには二人だけの想いが詰まっていた」「うめさくの歩道橋…また忘れられないライブパフォーマンスを見てしまった」「本当に素敵だったした」「歩道橋で私の涙腺は崩壊しました」「こんな魅せ方させられたら…」「さくちゃんの歩道橋の最後のお辞儀に泣けた…飛鳥ちゃんの卒コン思い出しちゃった…」などの声が寄せられていた。
■乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY3 〜梅澤美波 卒業コンサート〜セットリスト
M00. OVERTURE
M01. 空扉
M02. 孤独な青空
M03. 狼に口笛を
M04. 僕は僕を好きになる
M05. ハルジオンが咲く頃
M06. 新しい世界
M07. ジコチューで行こう！
M08. 失恋お掃除人
M09. ファンタスティック3色パン
M10. 悪い成分
M11. 踏んでしまった
M12. 急斜面
M13. 歩道橋
M14. 失いたくないから
M15. タイムリミット片想い
M16. 泣いたっていいじゃないか？
M17. 日常
M18. 世界はここにある
M19. 三番目の風
M20. 人はなぜ走るのか？
M21. インフルエンサー
M22. 帰り道は遠回りしたくなる
M23. シンクロニシティ
M24. My respect
【アンコール】
EN1. もう一つの太陽
EN2. 僕だけの光
EN3. 転がった鐘を鳴らせ！
EN4. ガールズルール
EN5. 乃木坂の詩