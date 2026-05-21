押切もえ、ピラティスウェアで美ボディ披露「美しすぎる」「努力がすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】モデルの押切もえが5月20日、自身のInstagramを更新。ピラティスに励む動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】2児の母・46歳レジェンドモデル「努力がすごい」ピラティスウェアで美ボディライン際立つ
押切は「ピラティス記録」と書き出し「普段使っていない奥の方の筋肉を動かしてきました」とピラティスのレッスン中のリール動画を投稿。淡いピンクのレギンスに、引き締まったウエストがのぞくグレーのショート丈トップス姿で脚のストレッチをしており「自分の身体の動きと呼吸に集中して、エラーを見つけては直していき…、の繰り返し。途中、痛いところを発見して笑ってしまっています」とレッスンの内容を振り返っている。「何においても結果よりプロセスが重要だなぁ、と感じたレッスンでした」と満足そうに明かしている。
この投稿には「スタイル抜群」「美しすぎる」「努力がすごい」「憧れの体型」「ピンクウェア似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・46歳レジェンドモデル「努力がすごい」ピラティスウェアで美ボディライン際立つ
◆押切もえ、ピラティスウェア姿で美スタイル公開
押切は「ピラティス記録」と書き出し「普段使っていない奥の方の筋肉を動かしてきました」とピラティスのレッスン中のリール動画を投稿。淡いピンクのレギンスに、引き締まったウエストがのぞくグレーのショート丈トップス姿で脚のストレッチをしており「自分の身体の動きと呼吸に集中して、エラーを見つけては直していき…、の繰り返し。途中、痛いところを発見して笑ってしまっています」とレッスンの内容を振り返っている。「何においても結果よりプロセスが重要だなぁ、と感じたレッスンでした」と満足そうに明かしている。
◆押切もえの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「美しすぎる」「努力がすごい」「憧れの体型」「ピンクウェア似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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