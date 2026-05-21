お笑いタレントのカンニング竹山（55）が21日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に出演。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で実行役とされる16歳の高校生4人が逮捕されたことについてコメントした。

実行役の高校生の上に、指示役として逮捕された竹前海斗容疑者と美結容疑者の夫婦がいたとされる。2人目に逮捕された高校生が夫婦と接点があり、最初と3番目に逮捕された高校生を誘ったとみられている。県警によると、少年の一部は「夫婦に頼まれてやった。やらなければ家族や友だちを殺すと脅された」と供述しているという。

事件時、逮捕された少年たちが被害者の飼い犬を殺していたことも明らかになった。竹山は「はじめこの事件が入ってきた時に16歳か、と思って。16歳だもんな、とも初めは思ったけど、知れば知るほどあまりにも残虐なやり方をやりすぎだから。知りませんでしたは無理よと」と突き放した。

一方で指示役、その上にいるとみられる首謀者に対しては「高校生の人生もめちゃくちゃにしてるわけじゃないですか。ピラミッドの上に行けば行くほど、ものすごく極悪ってことになりますよね。絶対的に最後まで警察に頑張って捕まえてほしい」と望んだ。

また「この事件が分かれば分かるほど開いた口が塞がらないというか、すごく嫌な気持ちになる」と語った。