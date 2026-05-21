落語家の三遊亭遊子（37）が21日、インスタグラムを更新。真打昇進を報告した。

遊子は「皆様に一読いただき、もしよろしければ広めていただきたいです」と書き出した。

そして「ご報告」と題し、「日頃から多大なるご声援をいただきありがとうございます」と感謝。「この度、落語芸術協会理事会にてお認めをいただき、令和9年春より真打ちに昇進させていただく事になりました」と報告した。

続けて「師匠である遊三と相談いたしまして、名前を不思議と馴染んできました三遊亭遊子を改めまして、五代目三遊亭圓左（さんゆうてい えんさ）襲名させていただく運びと相成りました」と伝えた。

そして「これも偏に皆様のおかげです。今日まで本当にありがとうございます」と感謝をつづり、「そしてここから始まります。まだまだ皆様のお力が必要です。六名同時の昇進ですが二股に分かれて、私共の披露興行は5月上席より始まります。それまでに力を付け、より一層お客様に寄席を楽しんでいただけるよう精進して参りますので、是非とも真打昇進披露興行へお越しください。またご案内させていただきますね。皆様のご来場を心よりお待ちしております」と呼びかけた。

この投稿に「おめでとうございます」「うおおお！兄さんおめでとおおおお！」「真打昇進おめでとうございます」「素晴らしいーーー」などのコメントが寄せられている。