WEST.重岡大毅、親交深いアーティストと本音トーク ABCラジオ『金曜スペシャル 上中丈弥のフルテンナイト！』最終回にゲスト出演
7人組グループ・WEST.の重岡大毅が22日放送のABCラジオ『金曜スペシャル 上中丈弥のフルテンナイト！』最終回（深0：00〜1：00）に出演する。
【画像】WEST.に楽曲提供も…重岡大毅と親交深い上中丈弥
ABCラジオが今注目する人をパーソナリティーに迎え、3週にわたって番組を届けるスペシャルプログラム「金曜スペシャル」。8日からの3週間はロックバンド「THE イナズマ戦隊」のボーカル・上中丈弥がパーソナリティを務める『金曜スペシャル 上中丈弥のフルテンナイト！』を放送している。
上中はバンドマンとして活躍する傍ら、数々の豪華アーティストへの楽曲提供も手がける実力派。さらに音楽の枠を超え落語をたしなみ、総合格闘技歴15年以上という驚異のバイタリティーを持つ。
過去2回は、少林寺拳法歴20年という経歴をもつ元サンテレビアナウンサーの柴原優美香と、上中が愛してやまない落語家・笑福亭松喬をゲストに迎えた。
最終回となる22日の放送には、重岡が出演。WEST.の楽曲「情熱」をTHE イナズマ戦隊が楽曲提供し、上中が作詞を担当した。親交が深い2人だからこそ引き出せる、ここでしか聴けないラジオならではの本音トークを展開する。
【概要】
番組名： 金曜スペシャル 上中丈弥のフルテンナイト！
放送日時： 5月22日（金）24：00〜25：00
出演者：上中丈弥（THE イナズマ戦隊）
ゲスト：重岡大毅（WEST.）
放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz /AM 1008 kHzローカル
パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。
【画像】WEST.に楽曲提供も…重岡大毅と親交深い上中丈弥
ABCラジオが今注目する人をパーソナリティーに迎え、3週にわたって番組を届けるスペシャルプログラム「金曜スペシャル」。8日からの3週間はロックバンド「THE イナズマ戦隊」のボーカル・上中丈弥がパーソナリティを務める『金曜スペシャル 上中丈弥のフルテンナイト！』を放送している。
過去2回は、少林寺拳法歴20年という経歴をもつ元サンテレビアナウンサーの柴原優美香と、上中が愛してやまない落語家・笑福亭松喬をゲストに迎えた。
最終回となる22日の放送には、重岡が出演。WEST.の楽曲「情熱」をTHE イナズマ戦隊が楽曲提供し、上中が作詞を担当した。親交が深い2人だからこそ引き出せる、ここでしか聴けないラジオならではの本音トークを展開する。
【概要】
番組名： 金曜スペシャル 上中丈弥のフルテンナイト！
放送日時： 5月22日（金）24：00〜25：00
出演者：上中丈弥（THE イナズマ戦隊）
ゲスト：重岡大毅（WEST.）
放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz /AM 1008 kHzローカル
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