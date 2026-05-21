大変化した新型フィットには賛否も？

ホンダの中国合弁会社である広汽ホンダは2026年1月、中国国内向けコンパクトカー「フィット」の大幅マイナーチェンジモデルを発表しました。



従来モデルから大変化した新型フィットについて、SNSなどには多くのコメントが寄せられています。

フィットは2001年に初代モデルが登場して以来、独自の「センタータンクレイアウト」が生み出す広い室内空間とスタイリッシュなデザインを強みに、歴代モデルを通じて国産車トップクラスの販売実績を維持してきた人気モデルです。

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また初代から積極的な海外展開を進めており、中国をはじめタイやブラジルなど世界8カ国で生産。東南アジア・欧州・北米・中南米など幅広い地域で販売される世界戦略車として位置づけられています。

現行の4代目は2020年2月に日本で発売され、欧州車風のカジュアルなデザインを採用しています。

2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」の搭載による走行性能の向上や、先進安全機能「ホンダ センシング」の熟成による安全性能の強化を実現しています。

日本では発売から7年目を迎えた現在もマイナーチェンジは1度にとどまっており、フルモデルチェンジや大規模改良を望む声も高まっています。

そうしたなか、日本に先駆けて大幅マイナーチェンジモデルが登場したのが中国市場でした。

今回の改良で最も大きく変わったのはフロントフェイスです。従来の大型ヘッドライトと横長ロアグリルを組み合わせたデザインから、上下2段分割の精悍なヘッドライトへと大刷新されました。

新しいヘッドライトはフロントグリルのアッパー部と連続する形状を採用し、現代のトレンドを強く意識した仕上がりとなっています。

バンパーロアも大幅に見直されており、ロアグリルのブラックアウト面積を拡大することで、アグレッシブな印象を演出しています。

ボディ同色で凹凸の少ない、親しみやすい従来のデザインと比較すると、全体的にシャープで引き締まったスタイルへと変貌しています。

一方でリア部分については、テールランプの変更は行われていないものの、バンパーデザインが刷新されました。下部をブラック化したうえでディフューザー形状を持たせることで、スポーティな印象に仕上げられています。

ボディカラーは「エクストリームブルー」「スターリームーンホワイト」「ファイリーイエロー」の3色を設定しています。

ボディサイズは全長4169mm×全幅1694mm×全高1537mm、ホイールベース2530mmです。フロントフェイスの変更に伴い、マイナーチェンジ前の中国仕様車（全長4081mm〜4125mm）から全長がわずかに拡大されています。

パワートレインは、日本仕様とは異なり1.5リッター「i-VTEC」ガソリンエンジン＋CVT（無段変速機）のFF（前輪駆動）車のみの設定です。最高出力は124psで、日本仕様のガソリン車（118ps）をやや上回る数値となっています。

なお、e：HEVモデルの設定はなく、低価格帯のポジションを担うモデルとして位置づけられています。

装備面では、「Baidu CarLife＋」「Apple CarPlay」「HUAWEI HiCar」に対応する10.1インチディスプレイを新たに採用しました。スマートフォンとのシームレスな接続に対応し、情報・娯楽機能の利便性を高めています。

販売価格は6万6800元で、2026年5月中旬時点の為替レートで日本円換算すると約156万円となります。

新デザインの採用やポップなカラーリング、マルチメディアシステムの刷新を含め、若年層のさらなる支持獲得を意識した価格設定といえます。

デザインの大幅刷新を伴ったこともあり、SNSなどでは多くのユーザーが話題にしており、非常に多数のコメントが寄せられています。

特に斬新な2段ライトと大口グリルのデザインに関しては、「日本の現行よりかっこいい」「こっちの顔のほうが売れそう」という意見と「やりすぎな気も」「ホンダっぽくない」「中国市場の好みに全振りしたデザインという感じがする」という意見で分かれているようです。

また、ガソリン車のみのモノグレードとはいえ、150万円台という安さについては好評で、「新車で156万円は今の時代めちゃくちゃ安い！こういう『割り切った安いコンパクトカー』が日本にも欲しい」と、羨望の声が見られました。

なお、この中国仕様のマイナーチェンジモデルと同様の改良が他の国・地域でも実施されるかどうかは、現時点では明らかにされていません。

「日本でもそろそろフルモデルチェンジか、最後の大幅マイナーチェンジがあるはず」「まさかこの中国顔がそのまま日本に来るのだろうか」とフィットの動きに関心が高まっていますが、日本国内においてはホンダからの公式なアナウンスはありません。

7年目を迎えたフィットの今後の動向が注目されます。