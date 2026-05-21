「17年眠ってたものが娘ちゃんのおもちゃとして甦った」



【写真】「プリキュア」おもちゃの中身

特撮ヒーローのイラスト作品を多数制作している「改造ゆうき人間」（@ykitama）さんが投稿したのは、17年前に自身が購入したプリキュアのおもちゃです。現在、2歳半の娘さんが喜んで遊んでいるといいます。長い時を経て親から子へと受け継がれたこのエピソードに、感動の声が多く集まりました。



「愛の連鎖だ」

「物持ち良い…… そして譲る相手もいるのも良い……」

「自分の好きだったものが我が子にも受け継がれるって、いいですよね」

「最早タイムカプセルですな…」



時を超えて受け継がれたおもちゃに、親子をつなぐ温もりを感じたというコメントが相次ぎました。長い月日が経っても買った当時と変わらない物持ちの良さに驚く人も。それを手渡せる相手がいることへの温かなまなざしとともに、多くの人の琴線に触れた投稿となったようです。



17年の時を経て甦ったプリキュアのおもちゃ。いったいどんな経緯で手に入れたものだったのか、また娘さんはどんな様子でそれを受け取ったのか。改造ゆうき人間さんに詳しいお話を伺いました。



ーー懐かしいおもちゃを、17年ぶりに見つけたのですね？



「物置部屋を片付けている時に出てきました」



ーー娘さんは現在このおもちゃをどのように遊んでいますか？



「市販の幼児用のプリキュア衣装を身に着け、振り回して遊んでいます。付け替えギミックや音声ギミックも使いこなしはじめています」



ーー娘さんがこのおもちゃを初めて見たときは？



「箱を見た瞬間から、子供の興味を刺激する色使いやパッケージデザインなのか『開けて開けて！』とせがみ、開けると『すごーい！きらきら！』と眼を輝かせていました」



ーー17年前当時、改造ゆうき人間さんがこのおもちゃを手に入れたのは？



「私自身、この『フレッシュプリキュア！』のファンでしたのでとにかく番組を応援する気持ちで買ったものでした」



ーー娘さんは普段、他にはどんなおもちゃで遊ぶことが多いでしょうか？



「レゴブロック、パズル、ポックリなどに加えて動物やウルトラマンの人形でごっこ遊びをやっています」



娘さんの喜ぶ姿に、改造ゆうき人間さんも感慨深いものがあったことでしょう。プリキュアのおもちゃがこれからも娘さんからさらにその子たちへと受け継がれ、ご家族の歴史を物語るアイテムとして末永く大切にされていってほしいですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）