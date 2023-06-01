³ÚÅ·¶ä¹Ô¤È¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ç¶¨¶È³ÈÂç¤Ø
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¶âÍ»»ö¶È¤ÎºÆÊÔ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢»±²¼¤Î³ÚÅ·¶ä¹Ô¤È¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤³¤È¤·10·î¤Ë¶âÍ»»ö¶È¤òºÆÊÔ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢»±²¼¤Î³ÚÅ·¶ä¹Ô¤¬¡¢¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤È³ÚÅ·¾Ú·ô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ò³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¡¢¼Ú¤êÆþ¤ìÀè¤ò³ÚÅ·¶ä¹Ô¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¶âÍø¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ê¤É¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ÏµÄ·è¸¢¥Ù¡¼¥¹¤Ç10¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢·Ð±Ä¤Ë°ìÄê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÚÅ·¤È¤ß¤º¤Û¤Î¶¨¶È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ß¤º¤ÛÂ¦¤¬³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ë½Ð»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òµ¡¤Ë¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¸ÜµÒ¤ÎºÒ³²»þÁë¸ýÂÐ±þ¤ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤¬¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÎË¡¿ÍÍ»»ñ¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¶¨¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£