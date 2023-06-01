『マスターズ・オブ・ユニバース』日本版ポスターと新特別映像が公開 ─ 伝説の勇者ヒーマンとは何者か？

実写映画『マスターズ・オブ・ユニバース』の日本版ポスターと特別映像「伝説の勇者ヒーマンとは何者か？」が届けられた。

特別映像では、アダムがヒーマンへ覚醒するまでの流れが紹介されている。エターニアで幼少期を過ごしたアダムは、スケルターの脅威から守るため地球へ送られ、15年後、故郷への思いを抱えながら地球で企業勤めをしている。やがて探し続けていた“パワーソード”を見つけ、仲間に導かれて故郷へ戻るが、そこにはスケルターに支配されたエターニアが広がっていた。アダムは人々を救うため、仲間とともに立ち上がることになる。

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特別映像には、主演のニコラス・ガリツィン、カミラ・メンデス、イドリス・エルバ、トラヴィス・ナイト監督のインタビューも収録されている。ニコラス・ガリツィンは「ヒーマンは、まさに象徴的な存在だ」と語り、トラヴィス・ナイト監督は「彼は温かく、優しく、面白い人物。しかし、宇宙でもっとも力強い男でもある」と説明している。

『マスターズ・オブ・ユニバース』は、1980年代にフィギュア、コミック、アニメなどで展開されてきた同名シリーズの実写映画化作品。原作はマテル社が1981年に送り出したアクションフィギュアで、日本でも『魔界伝説ヒーマンの闘い』の名で展開された。映画としては、1987年の『マスターズ／超空の覇者』以来の実写化となる。

監督は『バンブルビー』のトラヴィス・ナイト、脚本は『KUBO／クボ 二本の弦の秘密』のクリス・バトラー。出演はニコラス・ガリツィン、カミラ・メンデス、ジャレッド・レト、イドリス・エルバら。惑星エターニアの王子アダムが、ヒーマンとしてスケルター率いる悪の軍団との戦いに身を投じる。

『マスターズ・オブ・ユニバース』は2026年6月5日（金）に日米同時公開。