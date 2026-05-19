5月18日、4人組バンド「SEKAI NO OWARI」（以下、セカオワ）が、音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、ボーカル・Fukaseの歌声の “異変” が注目を集めている。

同番組では、1カ月間同じアーティストが出演してライブをおこなう企画「マンスリーライブ！」をおこなっており、4月27日からセカオワがパフォーマンスを披露している。

「今回は『RPG』『silent』『最高到達点』『サザンカ』など、6曲をフルサイズで披露しました。Fukaseさんは真っ赤なニットシャツを着て、髪は黄緑色になっており、SNSで《すごい髪色だな》と派手なヘアカラーも注目を集めたのです」（スポーツ紙記者）

6曲を歌い上げ、圧巻のパフォーマンスを披露したセカオワ。ただ、放送後のXでは、

《深瀬喉調子悪い？キー下げた？》

《ライブライブでセカオワ見てて曲懐かしくて嬉しいけど、全部キー下がっとるけん悲しい》

など、Fukaseを心配する声が聞かれていた。一方で、

《深瀬さん、キー下げながらも格好良く歌って魅せるの上手い》

といった、歌唱力の高さを称賛する声も見受けられ、Fukaseの歌声に注目が集まっているようだ。

「透明感のあるハイトーンボイスが認知されているFukaseさんですが、今回は全体的にキーが少し下がっていたため、気がつくファンもいたようです。『RPG』など10年前の曲もあったものの、当時と違った歌い方をするFukaseさんのパフォーマンスが好意的に受け取られているようです」（芸能記者）

セカオワは2011年のシングル『INORI』でメジャーデビューし、『NHK紅白歌合戦』にも6回出場するなど、高い人気を博す。2026年でデビュー15周年を迎えるが、バンドには変化も見られるという。

「デビュー当初は壮大な世界観のファンタジー路線の印象が強かったですが、近年は日常の苦悩やリアルな感情を表現した楽曲も多いです。2022年の『Habit』は、キャッチーでメッセージ性の強いフレーズがSNSでブームを巻き起こし、『第64回日本レコード大賞』を受賞するなど、世界観を広げたことで、より息の長いバンドになりそうです」（同前）

Fukaseのパワーアップした歌声は、多くの人を魅了し続けることだろう。