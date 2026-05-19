嵐・二宮和也が１９日、都内で行われたプライムビデオのバラエティー「シークレットＮＧハウス Ｓｅａｓｏｎ２」（２２日配信）の配信直前トークイベントにともにＭＣを務めるオードリー・若林正恭と出席。ラストツアー真っただ中の活動について言及した。

今作が前作よりパワーアップしているという話題から、自身がパワーアップしたことを問われた二宮は「体力」と回答。「やっぱり今ツアーをまわってるんですけど、北海道、名古屋、福岡、東京も一回やらせてもらったけど、大阪以外、最終日も日帰りで帰って次の朝から働いてるんですよ」と多忙ぶりを語った。

大阪公演の最終日は「さすがに皆で飯食いに行こうってなって」食事したとし、「１２時ぐらいまで飲んだり食ったりして、ホテル帰って次の日、６時くらいに起きて朝一の飛行機で帰って仕事してる」と説明。

またその日のスケジュールは「朝一で帰る時は（櫻井）翔ちゃんも一緒だったんで」といい「てことを考えるとやっぱり僕だけじゃなく、皆それぞれ働いて、その（ツアーの）間も働いてる」として、二宮だけでなく全員の体力が向上してると自信。「だからリーダーぐらいじゃないですか、働いてないの。（ツアーの）間でね。他は皆働いてますから」と大野智を盛大にいじりながら笑顔で続けた。

また、思わぬ多忙ぶりには「自分が一番びっくりしてる」と言うが、司会から「ファイナルまで走り抜けてください」と言われると「ありがとうございます」と返事。会場からは盛大な拍手が送られていた。