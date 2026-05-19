タレントのヒロミが１９日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。東京・八王子市内の住宅地にクマが出没したことについて言及した。

全国でクマ出没がニュースとなる中、４月２９日には東京都八王子市の住宅街にもクマが姿を見せた。ＪＲ八王子駅から約６キロの場所で、近隣には小学校があり、住民に大きな衝撃を与えた。

ヒロミは「僕、この八王子に出たところが、何と私の地元だったっていう」と明かしてスタジオを驚かせた。

続けて「僕は６０年そこにいますけど、クマが出たなんて１回も聞いたことないし。僕が２０歳ぐらいまでしかいませんでしたけども、本当に熊の話は聞いたことなかったんですよ」とショックを隠さなかった。「ウチの親父なんかも畑やったりとか、行ったりしてるから本当気をつけないと思いますけど」と表情を曇らせた。

クマが市街地にまで姿を見せるようになったことについて、「クマもエサ場になっているというか。山にエサがある、ないじゃなくて。こっちに出てきた方がエサもいっぱいあるし。（クマが）何か安全だとか危害加えられないとかっていうので、エサ場がドンドン広がったり。あと川をつたって上がったところが市街地だったっていうのは多分多いと思うんですよ」と推測。「なので１回出てきてしまうと餌場になってしまうので、ゴミの処理だとかいろいろ自治体でも考えないと。表に（ゴミを）ポンと置いてたりすると、それがエサなってしまうので気をつけないといけないと思いますね」と対策の必要性を強調した。