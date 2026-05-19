広島の中崎翔太投手（３３）が、１３日・巨人戦（福井）でＮＰＢ史上１０人目となる「１００セーブ、１００ホールド」を達成した。１２年に１軍デビューし初ホールドを挙げると、１６〜１８年は守護神としてリーグ３連覇に貢献した。その後、一時は結果が出ない日々があったものの完全復活。今季は５セーブを挙げている。感謝の思いを胸に、腕を振る右腕に迫った。

中崎が１３日の巨人戦（福井）で「１００セーブ、１００ホールド」を達成した。同点の九回に登板。１死二塁で、増田陸を空振り三振に仕留め、中山を二ゴロに封じた。球界で１０人しか成し遂げていない金字塔。右腕は、そのすごみを誇るわけでもなく、静かに周囲への感謝を口にした。

「本当に、今までいろんな方にサポートしていただいて、いろんな方が支えてくれた野球人生。これからもまた、しっかり頑張るだけです」

山あり谷ありを乗り越えた。１６〜１８年に成し遂げた３連覇の守護神は、１９年以降、何度もケガに悩まされるなど登板数を減らした。１９年オフに「右膝半月板部分切除手術」。その翌年の２０年は、２年連続手術となる「右後上腕回旋動脈瘤（りゅう）切除術」を受けた。

一歩間違えれば命の危険すらあった。体が思うように動かず結果も出ない。「辞めることも考えた」と絶望の中にいた。

気持ちをつなぎ留められたのは、支えてくれた１、２軍を含めたスタッフの存在があったからだった。「真剣に向き合ってくれた方々に助けられた。だから中途半端でやるわけにいかないと思った。気持ちをしっかり保てた」。復活を信じてサポートを惜しまない姿勢に心を動かされた。

新井監督の言葉からも火が付いた。監督就任後に「ブルペンは任せたぞ」と声を掛けられた。

「２〜３年、結果が出てなかったときに言ってもらえた。あの一言で、しっかりやらないといけないと思いました」

意気に感じないわけがなかった。期待を寄せてくれるスタッフと指揮官。そして「ファンの皆さんもいてくれます。球場に足を運んで、声をかけてくれる人もいました」。勝利を喜んでくれる鯉党。再びマウンドへ向かう強さを与えてくれた。

誰のために投げるのか。この問いに、中崎は即答する。

「自分のために、っていう感じはもう、ないですね。ここ５〜６年はないかな。人が喜んでくれたりするのもうれしい。やっぱりそこが一番です。家族を含めて」

不屈の男が達成した記録は「恩返し」でもある。背番号２１は、これからも感謝の思いを白球に込め、カープのブルペンの柱としてあり続ける。（デイリースポーツ・市尻達拡）