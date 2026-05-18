【じゃがりこ】発売30周年に公式ブックが登場！ そっくりかわいいポーチが付属
独特の食感と味わいで、発売以来多くの人に愛され続ける人気スナック「じゃがりこ」の公式ブック『Calbee じゃがりこ 30th Anniversary ポーチ BOOK』が、2026年5月19日（火）に登場する。
＞＞＞付属のポーチやストラップをチェック！（写真10点）
本誌は、「じゃがりこ」発売30周年を記念した公式ブランドムックで、2022年に大好評を博した前作に続き、本物そっくりのポーチが付属している。
定番のサラダのパッケージと形状を再現し、レギュラーサイズの「じゃがりこ」がすっぽり収まる実用的なサイズ感に仕上げられ、見た目以上の収納力で、文房具やガジェット、コスメなどの小物をすっきり収納でき、日常使いにも最適。
さらに、着脱可能なじゃがりこチャームとじゃがりこ総柄のオリジナルストラップ付き。ポーチに付けるのはもちろん、バッグやスマートフォンに付けて楽しむこともできる。
近年、じゃがりこを使った簡単レシピはSNSでも数多く投稿されるなど人気を集めている。本誌でも「第1回じゃがりこレシピコンテスト」のグランプリ受賞作を含む、手軽に楽しめるアレンジレシピを掲載。そのほか、じゃがりこヒストリーや豆知識を収録した、遊び心ある一冊となっている。
今回でシリーズ累計17万部超えとなる大人気ブックをお見逃しなく。
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本誌は、「じゃがりこ」発売30周年を記念した公式ブランドムックで、2022年に大好評を博した前作に続き、本物そっくりのポーチが付属している。
定番のサラダのパッケージと形状を再現し、レギュラーサイズの「じゃがりこ」がすっぽり収まる実用的なサイズ感に仕上げられ、見た目以上の収納力で、文房具やガジェット、コスメなどの小物をすっきり収納でき、日常使いにも最適。
さらに、着脱可能なじゃがりこチャームとじゃがりこ総柄のオリジナルストラップ付き。ポーチに付けるのはもちろん、バッグやスマートフォンに付けて楽しむこともできる。
近年、じゃがりこを使った簡単レシピはSNSでも数多く投稿されるなど人気を集めている。本誌でも「第1回じゃがりこレシピコンテスト」のグランプリ受賞作を含む、手軽に楽しめるアレンジレシピを掲載。そのほか、じゃがりこヒストリーや豆知識を収録した、遊び心ある一冊となっている。
今回でシリーズ累計17万部超えとなる大人気ブックをお見逃しなく。
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