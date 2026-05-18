PCAとWソックスの女性ファンが口論に

【MLB】Wソックス 9ー8 カブス（日本時間18日・シカゴ）

カブスのピート・クロウ=アームストロング外野手が、試合中に敵地ファンと“口論”を繰り広げる一幕があった。17日（日本時間18日）の敵地・ホワイトソックス戦で珍事が発生した。

問題のシーンが起きたのは、4-2で迎えた5回2死一、三塁だった。中堅を守るPCAはバルガスの右中間フェンス際への大飛球を追い、ジャンピングキャッチを試みた。惜しくも捕球はならず、一塁走者・村上宗隆も生還して同点に。その後、PCAとファンとの口論が起きた。

地元放送局「WGN-TV News」のレポーター、ジョシュ・フリードマン氏は自身のX（旧ツイッター）でこの様子を速報した。

「クロウ=アームストロングはセンターフェンス際であと少しで素晴らしいキャッチという場面だったが、結局捕れなかった。ホワイトソックスファンから何か言われ、それに言い返していた」

米スポーツメディア「バーストゥール・スポーツ」も「ピート・クロウ=アームストロング対シカゴ・サウスサイド（ホワイトソックスの本拠地）出身の女性。なんて対決だ」と、敵地ファンの洗礼を受ける若き外野手の姿をユーモアを交えて伝えた。

試合後、米スポーツ局「ESPN」のジェシー・ロジャース記者がPCA本人を直撃。若き外野手はファンとのやり取りがあったことを率直に認めた。「（スタンドの）ある女性がくだらない文句を言ってきたんだ。だから、僕も言い返さなきゃと思ったんだよ」と答えたという。シカゴのライバル対決ならではの、ピリピリとした熱量を象徴するワンシーンとなった。（Full-Count編集部）