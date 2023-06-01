º£Ç¯¤Î²Æ¡¢µîÇ¯¤è¤ê½ë¤¤¤Î¤«¡ÄºÇ¿·Í½Â¬¤Ï¡©¡¡5·î¤Ê¤Î¤ËÁ´¹ñ¤Ç¡Ö¿¿²ÆÆü¡×º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤â¡Ú¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Û
17Æü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬30ÅÙ°Ê¾å¤Î¡Ö¿¿²ÆÆü¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç200ÃÏÅÀ¡£100ÃÏÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤â¤³¤È¤·½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤½¤ÎÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À5·î¡¢ÂÎ¤¬½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë³ÆÃÏ¤Çº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿½ë¤¤Æü¡¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Î²Æ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê½ë¤¤¤Î¤«¡£ºÇ¿·¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¨¡¨¡¡£¡Ú¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Û
¢£ÅÔ¿´¤Ç¤âº£Ç¯½é¤Î30¡îÄ¶¡¡Á´¹ñ¤Ç¿¿²ÆÆü
¥Ð¥ó¥¥·¥ã¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È½ë¤µ¤ÇÍÌ¾¤Ê³¹¡ÉÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¡£¤³¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¤Ï34.3¡î¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¤Þ¤À5·îÈ¾¤Ð¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÌÔ½ëÆü¡×°ìÊâ¼êÁ°¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Cafe & Bar ¶×²»°Ã¡¡Å¹¼ç
¡Ö²Æ¤¬Áá¤¯Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×
»ÔÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¤«¤É¹¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âº£Ç¯½é¤á¤Æ30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢17Æü¡¢Á´¹ñ¤Ç¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï200ÃÏÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
Âçºå¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÆüËÜ¶¶¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¥Û¥³Å·¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦Å¹³¹¤òÎý¤êÊâ¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¹ß¤êÃí¤°¡£
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
¡Ö¤â¤¦¡¢¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¤Ç¤¹¡ÊQ¡§Ãæ¤Î¾õÂÖ¤Ï¡©¡Ë´À¥É¥í¥É¥í¤Ç¤¹¡×
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½ë¤¤¡£±ö¤¢¤á¤Ê¤á¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢Ç®Ãæ¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤â¤Ç¤¿¡£
¢£µó¼°¤Î2¿Í¡ÄÇòÌµ¹¤¤Ç¡ÖÃæ¤Ï¤À¤¤¤Ö´À¤Ð¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
16Æü¡¢¥Ð¥ó¥¥·¥ã¤Ï¹Åç¸©¤ÎµÜÅç¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¼¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤È°¦¹á¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Î2¿Í¡£
2¿Í¤¬µÜÅç¤òË¬¤ì¤¿ÌÜÅª¤Ï¡Ä¡Ä¡£
°¦¹á¤µ¤ó
¡ÖÃåÉÕ¤±¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤·¤Þ¤¹¡×
2»þ´Ö¸å¡Ö±©¿¥¸Ó¡×¤È¡ÖÇòÌµ¹¤¡×»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿Î¼¤µ¤ó¤È°¦¹á¤µ¤ó¡¢2¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é·ëº§¼°¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£°¦¹á¤µ¤ó¤Ï4Ëç¤â½Å¤ÍÃå¡£
°¦¹á¤µ¤ó
¡Ö¤ªÉÛÃÄ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×
¼°¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏµÇ°»£±Æ¡£¤Þ¤ÀÎÃ¤·¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢5·î¤Ë¼°¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼°¾ì¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤Ç¤â¤¢¤ë¸·Åç¿À¼Ò¡£Àµ¸á¤´¤í¤«¤é²°³°¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢»£±Æ¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥á¥¤¥¯¤òÄ¾¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¿·Ïº¤ÎÎ¼¤µ¤ó¤é3¿Í¤¬Àð»Ò¤Ç°¦¹á¤µ¤ó¤ò¤¢¤ª¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Î²¹ÅÙ·×¤Ç29.2¡î¡£¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÆüº¹¤·¤Ë¡Ä¡Ä¡£
°¦¹á¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÃåÊª¤Î¡ËÃæ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦´À¤Ð¤ó¤Ç¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê°¦¹á¤µ¤ó¤Î¼ó¤â¤È¤ËÃåÉÕ»Õ¤¬¤½¤Ã¤È¾®¤µ¤ÊÊÝÎäºÞ¤òº¹¤·Æþ¤ì¤ë¡£
°¦¹á¤µ¤ó
¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×
ÃåÉÕ»Õ
¡Ö²Æ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤³¡Ê¼ó¤â¤È¡Ë¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¤ê¡×
¥Ð¥ó¥¥·¥ã!
¡Ö¤Þ¤À5·î¤Ç¤¹¤±¤É¡×
ÃåÉÕ»Õ
¡Ö¤±¤É¡Ä¡¢¤â¤¦½ë¤¤¤Î¤Ç¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï½ë¤µ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢8¸Ä¤ÎÊÝÎäºÞ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°¦¹á¤µ¤ó
¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¿ÍÎÏ¼Ö¤Î¿·¿Í¼ÖÉ×¡È¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Û¤ó¤È¤·¤ó¤É¤¤¡É
16Æü¡¢¿¿²ÆÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç40ÃÏÅÀ¡£º£Ç¯¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¾ì½ê¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥Ð¥ó¥¥·¥ã¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ÄÊ¡²¬¡¦ÌøÀî»Ô¤Ø¡£°ìÈÖ¶á¤¤´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï31.5¡î¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤Î¿·¿Í¼ÖÉ×¡¦¾¾ÈøÅ·æÆ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¡£
¿ÍÎÏ¼Ö¡Ö¼Ö²ÚÎÏ¡×¾¾ÈøÅ·æÆ¤µ¤ó
¡Ö30¡îÄ¶¤¨¤ëÆü¤Ï¡Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
¿¿²ÆÆü¤Ë¿ÍÎÏ¼Ö¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢16Æü¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢1ÁÈÌÜ¤ÎµÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2¿Í¤ò¾è¤»¤Æ¿ÍÎÏ¼Ö¤ò1¥¥í¤Û¤É°ú¤¯¡£
¿ÍÎÏ¼Ö¡Ö¼Ö²ÚÎÏ¡×¾¾ÈøÅ·æÆ¤µ¤ó
¡Ö½ë¤¤»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎÎÏ¾ÃÌ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×
µÒ¤ò¹ß¤í¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤ï¤º¤«10Ê¬¸å¡¢2ÁÈÌÜ¤ò¾è¤»¤¿¡£
¿ÍÎÏ¼Ö¡Ö¼Ö²ÚÎÏ¡×¾¾ÈøÅ·æÆ¤µ¤ó
¡ÖÄ¹Âµ¡¢½ë¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
µÒ
¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÎÃ¤·¤¤È¾Âµ¡¦Ã»¥Ñ¥ó¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£¤â¤¦½ë¤¤¡×
¿ÍÎÏ¼Ö¡Ö¼Ö²ÚÎÏ¡×¾¾ÈøÅ·æÆ¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤À5·î¤Ç¤³¤Îµ¤²¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢7·î¡¢8·î¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¤Û¤ó¤È¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£Ç®Ãæ¾É¤«¡ÄÅÁÅý¤Î¡ÖÀîÅÏ¤ê¿À¹¬º×¡×¤ÇÈÂÁ÷¤â
16Æü¡¢30¡îÄ¶¤¨¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÊ¡²¬¸©¡£ÅÄÀî»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ìó470Ç¯Â³¤¯¡ÖÀîÅÏ¤ê¿À¹¬º×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÀÍÁ¤È»³³Þ¤¬Àî¤òÅÏ¤ë½é²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤À¡£
ÅÄÀî»Ô¤Î¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Îº×¤ê¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ë¤è¤ëÄÌÊó¤¬5·ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤Á70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤á¤Þ¤¤¤òÁÊ¤¨¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥¥·¥ã¤Î¼èºàÃæ¤Ë¤â¡¢ÃÏÌÌ¤ËºÂ¤ê¹þ¤àÃËÀ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Ã¦¿å¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢º×¤ê¤Î½àÈ÷Ãæ¤Ë±¦Â¤¬¤Ä¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢µîÇ¯¤è¤ê½ë¤¤¡©
µîÇ¯¤Ï¡¢·²ÇÏ¡¦°ËÀªºê»Ô¤Ç41.8¡î¤ÈÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¹âµ¤°µ¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦°ËÆ£¹¨¹¬
¡ÖµîÇ¯¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¹âµ¤°µ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
½ë¤µ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤È¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤¬¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¡£¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¨¡¨¡¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦°ËÆ£¹¨¹¬
¡Ö¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤Ï¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¤ä¤ä¶¯¤¤ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µîÇ¯¤Î¤è¤¦¤ÊµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢6·î¡¢7·î¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×