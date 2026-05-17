◆陸上 セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）

男子４００メートルが行われ、昨年の東京世界陸上６位入賞で日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（富士通）は４５秒２９で４位。自身の持つ日本記録４４秒４４からは遅れ「ふがいない気持ちでいっぱい。４４秒８くらいでは走っておきたかった。得意な国立だったので、ちょっとこれだと話にならない」と振り返った。

後半追い上げる得意な展開でレースを運んだが「前半をちょっと、抑えすぎた」。自分でペースを作るレース展開を思い描いていたが「それが抑えすぎてしまった。過去の自分の走りをしてしまったかなと思う」と語った。コンディションも思い通りではなく「身体の調子が悪かった。全然、力がでなかった」と反省点を挙げた。

昨年、東京世界陸上で日本記録をマークして３４年ぶりに決勝進出。躍進のシーズンを経た。「たくさんおお客様が集まってくださって、確実に陸上のプレゼンスがあがっているなと。選手として、すごくうれしい」。２８年にはロス五輪も控える中「少し、２００メートルにもチャレンジして。加速のところを強化して、４００Ｍのタイムにつなげたい」と今季を見据えた。