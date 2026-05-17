「結婚する前に同居した方がいいのか、悪いのか」

【あるある】え…引くわ… 同居相手の“イライラ行動5つ”

これは、私が運営する恋人・夫婦仲相談所でも未婚女性の方々からよく出る質問です。婚活アドバイザーの植草美幸さんも、同居を“目的”ではなく“判断材料”として設計し、期限を決めて始めることを提案されています。私も植草さんには同意見です。

同居するなら「1年で結婚するかどうかの結論を出す」

先に結論を言います。同居の最適期間は人によって全然違います。ただし「相性が良い」と感じられるなら、目安は“半年〜1年”。そして、同居するなら「1年で結婚するかどうかの結論を出す」くらいが、いちばん健全に回ります。

令和の若い世代で「一緒に暮らすのは普通」と言われがちですが、実態はまだ「少数派」です。ただ、「生活費を出し合う方がコスパいいから、シェアハウス的に2人で住んでみる？」という気楽な考えがあるのは事実です。

国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査（2021年）では、18〜34歳未婚者の同居経験は男性6.4％、女性8.2％。ただし女性は30〜34歳で15.7％まで上がっており、年齢が上がるほど増える傾向が見えます。

つまり“同居はデフォルト”ではない一方で、「結婚の前段階として使う」動きは確実に出てきています。さらに内閣府経済社会総合研究所の分析では、最近結婚したカップルの約4分の1が結婚前に一定期間同居を経験している、とされています。同居は結婚のリスクを下げる「情報収集フェーズ」として機能しやすくなってきた、と捉えると分かりやすいでしょう。

なぜ“半年〜1年”なのでしょうか。理由はシンプルで、生活の四季が一巡すると「日常のクセ」が一通り見えるからです。

お互いの繁忙期、体調不良、家計の波、実家イベント、友人付き合い、年末年始の過ごし方……。

恋人としての相性と、生活共同体としての相性は別物です。1年あれば、後者の相性がかなり解像度高く分かります。

一方で、同居が2〜3年と長くなると、「結婚先延ばし系カップル」に変貌していきます。いわゆる“惰性の同居”です。

家賃や家具、家電、共通の交友関係など、生活を共にすると別れにくくなる“制約”が増えます。

海外研究では、結婚の意思が固まる前に同居へ移行すると、その制約によって「何となく結婚まで流される／別れにくくなる」ことがあり得るといわれています。

研究は主に海外データで、国や文化で事情は違いますが、「期限を決めて同居する」合理性はここにあります。

ここからは、私が見てきたケースを2つ（仮名）紹介します。

ケース1：期限を決めなかった結果“便利な同居”になった夏美さん

32歳の夏美さん（仮名）は、交際1年で彼（34歳・IT系）と同居を開始。きっかけは家賃の節約と在宅勤務の増加でした。最初の3カ月は楽しく、料理も分担も「うまく回っている」と感じていたそうです。

ところが半年を過ぎると、家事の“見えない負担”が夏美さん側に寄り始めました。彼は悪気なく「気付いた方がやればいいじゃん」タイプ。彼女は「言えばやるけど、言わないとやらない」彼へのイラ立ちが積み重なり、「やってよ」と言うこと自体が疲れるように。

1年が過ぎても、結婚の話は「いつかね」のまま。2年目に入ると、彼の中では同居＝結婚の代替になり、生活は安定しているのに未来の話が進みません。“彼にとって快適な現状”が完成してしまったのです。

結局、夏美さんは「このまま3年目に入るのが怖い」と別居を選択。別居は失敗ではありません。むしろ、期限を決めずに始めた同居が“判断”ではなく“延命”になっていたことに気づけたのが、次の人生の資産になりました。

ケース2：「1年で決める」と設計して結婚がスムーズに進んだユリカさん

38歳のユリカさん（仮名・医療職）は、交際2年の彼（40歳）と同居する前、恋愛相談で私のもとを訪ねました。その際、私はノート1枚を使い、次のような“同居の設計図”を作るようアドバイスしました。

・同居期間は12カ月（更新なし）

・3カ月／6カ月／10カ月で棚卸しミーティング

・家賃、生活費は比率で分担、貯蓄と奨学金の状況も共有する

・掃除や洗濯、買い物、ゴミ出しなどの家事は「担当」ではなくルールをつくる

・結婚するならいつ入籍し、親へのあいさつはいつか

私は「同居する前に親にも伝えないと、結婚するとき不協和音が鳴るよ。しゅうとめ問題ほど恐ろしいものはないから」とも伝えました。

ユリカさんは両家への説明も早めに済ませました。同居を始めると、最初は小さなことでイラっとすることがあります。例えば、次のようなやり取りがあったといいます。

「フライパン洗ってくれたのはいいけど、油でギトギトなんだけど」

「後から文句言うくらいなら、ユリカがやればいい。僕はやったんだから」

でも「モメたときに話し合えるか」「次に生かす修正ができるか」が、同居の本質です。2人は6カ月時点で“彼の家事の抜け”が露呈し、「毎週日曜に30分だけ家事棚卸し会議」をして、「できてない家事を責めない、仕組みを変える」と話し合いました。

これは、私がとあるテレビ番組で「なんもしない夫が自発的に家事をするようになる技」を伝授したときのメソッドです。このメソッドはいつか別コラムでお伝えしたいです。

10カ月後の棚卸しで、彼女は「この人となら、家庭の運営ができる」と確信。同居開始から1年以内に両家挨拶→入籍まで、スムーズに進みました。

ここで強調したいのは、同居の期間よりも「同居の目的の設計」です。同居は“試運転”であって、“永久の仮免”ではありません。

とにかく 紙でもPCでもいいので同居前に次の内容を書き出してください。

（1）期限（基本は半年〜1年）

（2）お金（家賃・生活費・貯蓄・借金・親からの援助の有無）

（3）家事（「やる／やらない」ではなく、タスクを見える化）

（4）ケンカの原因想定（LINEの位置づけ、できないことを仕事のせいにするなど、各自の地雷を共有）

（5）結婚観（入籍のタイミング、住む場所、子どもの希望、仕事の続け方など）

加えて、同居は“生活の実務”も動きます。賃貸契約を誰名義にするか、更新料や退去費用はどう分けるか、家具家電はどちらが買うか。ここを曖昧にすると、別れる際、結婚する際、どちらに転んでももめやすいです。

口約束でもいいので、メモに残すのが「大人の同居」です。

長い同居が必ず悪いわけでもありません。最初から「法律婚にこだわらない」「事実婚を含むパートナーシップを選ぶ」という価値観なら、長期同居は自然な選択です。ただそれは、“結婚の準備”ではなく“暮らしの形の選択”。目的が違うのに同じ生活を続けると、どこかで苦しくなります。

同居は、相手の欠点探しではなく、「この2人の関係は持続可能で、永遠に回るのか？」を確かめる期間であってほしいです。もちろん「そこに愛はあるのか？」は大前提です。

相性が良いと感じたなら、1年で結論を出す勇気を。決めるのが怖いのではなく、“決めないまま時間だけ過ぎる”方が、後からボディブローのようにメンタルを打ってきます。

同居のゴールは、同居を続けることではなく、2人が納得して「次のステージ」を選ぶことです。