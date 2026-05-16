結成１６年以上の漫才師が競うお笑い賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント」のグランプリファイナルが１６日、東京・台場のフジテレビで行われ、結成１８年目のコンビ「トット」が第４回大会の王者に輝いた。

４年連続グランプリファイナル（８強）に進出した金属バットは、ヤングとタモンズを下して決勝に進出。一方のトットは、ザ・パンチとリニアを撃破して相まみえた。両コンビにとってこの日３本目となる６分のネタを繰り出した。

先攻のトットは、ともに独身であることを生かした結婚後を壮大に妄想するネタで勝負。２８１―２６４で金属バットを下した。ツッコミの多田智佑（ともひろ）は、優勝賞金１０００万円と副賞を手に「本当にうれしい。テレビの向こうで奥さんと子供も見てくれてるんで。やったよー！」と“エア家族”に呼びかけて笑いを誘い、「やめんでよかった」と本音を吐露した。

優勝決定直後の会見に登場した多田は「何もなかった俺たちなんですよ。夢のようです」と感無量。ボケの桑原雅人は「不思議な感じがします。現実なんかな」と半信半疑の様子で、「（ネタの）１本目をすごく笑っていただいたんで、そこからはいつもの劇場のように肩の力が抜けた」と振り返った。

喜びを誰に報告したいかを聞かれた桑原は「かまいたちさんにＶＴＲでも応援してもらっていた。僕らの力がウソじゃなかったでしょ、というのが（証明）できたかな」と胸を張った。

「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」は、全国ネットの賞レース優勝経験がない漫才師たちによる第２のチャンスとして発足した。２０２３年に第１回が行われ、第４回の今年は大会史上最多となる１５２組がエントリー。対戦はトーナメント方式で、採点は１００人の観客が１〜３点の持ち点で採点した。