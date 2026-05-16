WANIMA、＜1CHANCE FESTIVAL 2026＞第一弾出演アーティストにアイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、UVERworld、Da-iCE、HANA、マキシマム ザ ホルモン決定
主催する＜1CHANCE FESTIVAL 2026＞の第一弾出演アーティストを発表した。
本フェスは、9月26日・9月27日の2日間にわたり、熊本県農業公園 カントリーパークにて開催される。2026年で5周年を迎える同フェスだが、先立って発表されているWANIMAに加えて第一弾出演アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、UVERworld、Da-iCE、HANA、マキシマム ザ ホルモンの6アーティストが発表された。
さらに、オフィシャル2次先行チケットも同時にスタートし、受付期間は2026年5月16日19時〜5月24日23時59分となっている。
なお、出演アーティストは「…and more」となっており、さらなるアーティストが発表となっていく予定である。
◾️＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2026＞
日程：2025年9月26日（土）/ 9月27日（日）
会場名：熊本県農業公園カントリーパーク（野外公演・雨天決行）
会場住所：〒861-1113 熊本県合志市栄3802−4
オフィシャルサイト： https://1chancefes.com
時間： 開場：9:00 / 開演：11:30
出演者：WANIMA / アイナ・ジ・エンド / 新しい学校のリーダーズ / UVERworld / Da-iCE / HANA / マキシマム ザ ホルモン …and more
※日割りは後日発表。
▼チケット
1日券 \12,000（税込）/（小人）\9,500（税込）
2日券 \23,000（税込）/（小人）\18,000（税込）
チケット発売日：
オフィシャル2次先行チケット
2026年5月16日（土）19:00 〜 5月24日（日）23:59
▼チケット受付はコチラ
https://1chancefes.com
＊開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。
＊入園料込み、電子チケットのみ/お一人様6枚まで/小学生以上 要チケット
＊未就学児童 保護者1人につき、1人まで来場無料
＊出演アーティストごとにステージ前エリアをご用意致します。詳細に関しては追って発表となります。
◾️ミニアルバム『Excuse Error』
2026年3月25日（水）発売
特設サイト：https://wanima.net/pages/excuse-error
購入：https://WANIMA.lnk.to/ExcuseError
品番：WPCL-13750 価格：2,600円（税込）
▼CD収録内容
1.Die on Young fellow
2.Peace Junkie
3.十分だった
4.inside
5.フルボコ (アニメ「刃牙道」オープニングテーマ)
6.Still Here
7.現在地 (福岡ソフトバンクホークス 公式エールソング)
▼特典情報：
早期予約特典：オリジナルリフレクターキーホルダー（全4種・ランダム1種）
早期予約特典受付期間：〜2月28日（土）23:59まで
＜対象店舗＞
・タワーレコード（オンライン含む／一部店舗除く）
・HMV（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）
・Amazon.co.jp
・セブンネットショッピング
・楽天ブックス
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外
・ワーナーミュージック・ストア
※数量限定となり、対象期間内でも無くなり次第終了となります。
▼チェーン別購入者先着特典
タワーレコード：オリジナルステッカー（ランダムでホログラムステッカーが含まれています）
HMV：オリジナルポストカード
Amazon.co.jp：メガジャケ
セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ
楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
サポート店：オリジナルクリアファイル
※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※早期購入特典対象期間内にご予約いただいた場合、各ショップでの特典と早期購入特典の両方をお渡しします。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
◾️＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞
特設サイト：https://wanima-live.com/excuse-error/
2026年5月17日（日）岡山 *
2026年5月23日（土）北海道 函館市民会館
2026年5月25日（月）宮城 仙台プラザホール
2026年6月5日（金）岐阜 長良川国際会議場 メインホール
2026年6月11日（木）兵庫 神戸国際会館 こくさいホール
2026年6月12日（金）奈良 なら100年会館 大ホール
2026年6月19日（金）福岡 福岡サンパレス
関連リンク
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