主催する＜1CHANCE FESTIVAL 2026＞の第一弾出演アーティストを発表した。

本フェスは、9月26日・9月27日の2日間にわたり、熊本県農業公園 カントリーパークにて開催される。2026年で5周年を迎える同フェスだが、先立って発表されているWANIMAに加えて第一弾出演アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、UVERworld、Da-iCE、HANA、マキシマム ザ ホルモンの6アーティストが発表された。

さらに、オフィシャル2次先行チケットも同時にスタートし、受付期間は2026年5月16日19時〜5月24日23時59分となっている。

なお、出演アーティストは「…and more」となっており、さらなるアーティストが発表となっていく予定である。

◾️＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2026＞ 日程：2025年9月26日（土）/ 9月27日（日）

会場名：熊本県農業公園カントリーパーク（野外公演・雨天決行）

会場住所：〒861-1113 熊本県合志市栄3802−4

オフィシャルサイト： https://1chancefes.com

時間： 開場：9:00 / 開演：11:30

出演者：WANIMA / アイナ・ジ・エンド / 新しい学校のリーダーズ / UVERworld / Da-iCE / HANA / マキシマム ザ ホルモン …and more

※日割りは後日発表。 ▼チケット

1日券 \12,000（税込）/（小人）\9,500（税込）

2日券 \23,000（税込）/（小人）\18,000（税込）

チケット発売日：

オフィシャル2次先行チケット

2026年5月16日（土）19:00 〜 5月24日（日）23:59

▼チケット受付はコチラ

https://1chancefes.com

＊開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。

＊入園料込み、電子チケットのみ/お一人様6枚まで/小学生以上 要チケット

＊未就学児童 保護者1人につき、1人まで来場無料

＊出演アーティストごとにステージ前エリアをご用意致します。詳細に関しては追って発表となります。

◾️ミニアルバム『Excuse Error』

2026年3月25日（水）発売 特設サイト：https://wanima.net/pages/excuse-error

購入：https://WANIMA.lnk.to/ExcuseError

品番：WPCL-13750 価格：2,600円（税込） ▼CD収録内容

1.Die on Young fellow

2.Peace Junkie

3.十分だった

4.inside

5.フルボコ (アニメ「刃牙道」オープニングテーマ)

6.Still Here

7.現在地 (福岡ソフトバンクホークス 公式エールソング) ▼特典情報：

早期予約特典：オリジナルリフレクターキーホルダー（全4種・ランダム1種）

早期予約特典受付期間：〜2月28日（土）23:59まで

＜対象店舗＞

・タワーレコード（オンライン含む／一部店舗除く）

・HMV（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）

・Amazon.co.jp

・セブンネットショッピング

・楽天ブックス

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外

・ワーナーミュージック・ストア

※数量限定となり、対象期間内でも無くなり次第終了となります。 ▼チェーン別購入者先着特典

タワーレコード：オリジナルステッカー（ランダムでホログラムステッカーが含まれています）

HMV：オリジナルポストカード

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ

楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー

サポート店：オリジナルクリアファイル ※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※早期購入特典対象期間内にご予約いただいた場合、各ショップでの特典と早期購入特典の両方をお渡しします。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

◾️＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞

特設サイト：https://wanima-live.com/excuse-error/ 2026年5月17日（日）岡山 *

2026年5月23日（土）北海道 函館市民会館

2026年5月25日（月）宮城 仙台プラザホール

2026年6月5日（金）岐阜 長良川国際会議場 メインホール

2026年6月11日（木）兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

2026年6月12日（金）奈良 なら100年会館 大ホール

2026年6月19日（金）福岡 福岡サンパレス