大型犬のおててが気になりすぎて、「食べよう」としてしまった猫の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で274万5000回再生を突破し、「なんで食べたいのｗ」「可愛すぎるわ」といったコメントが寄せられています。

【動画：なぜか『大型犬のおてて』を食べようとする猫→怒られても続けて…微笑ましい『仲良しな光景』】

大型犬のおててが気になる→食べようとしてしまった！

TikTokアカウント「kyoungran」に投稿されたのは、お家で一緒に暮らしているシベリアンハスキー「マンゴー」ちゃんのおててが気になって仕方がない、保護猫「レモン」くんの様子。

窓際でまどろむマンゴーちゃんのおててに、そーっと顔を近付けているレモンくん。すると、レモンくんは口を開けて、おててにカプリと噛みつきます。しかし、マンゴーちゃんはお気に召さなかったようで、「ウヮウ」と怒られてしまいます。

怒られても、おてては気になる…

ゴロンと寝転がり、お昼寝モードに突入したマンゴーちゃん。レモンくんはまだおててが気になっているようで、匂いをクンクン嗅いでいます。しかし、我慢ができなくなったのか、もう一度おててを「食べて」しまったんだとか。

おててを「食べられ」ると、マンゴーちゃんは再びお怒りに。それでもレモンくんは諦めきれないようで、「ニャァァゥ」と可愛い声を出しつつ、怒られないように気を付けながら、ゆっくりとおててに顔を近付けていきます。

「本当の姉弟」みたいな2匹

鳴きながらおててを噛むと、またまたマンゴーちゃんに怒られてしまったレモンくん。しかしレモンくんはめげず、立ち上がってマンゴーちゃんに近付きます。なんだかレモンくんが逆ギレしているように見えてしまい、思わず笑みがこぼれてしまいます。

なんだかんだでずっと近くにいる2匹を見ていると、まるで本当の姉弟のよう。優しいマンゴーちゃんと、おててを「食べたい」レモンくんの姿は、たくさんの人をほっこりさせることとなったのでした。

投稿には「なんで食べたいのｗ」「可愛すぎるわ」「なんで1回あかんって言われてんのにやんねんｗ」「ハスキーへの猫の愛が重すぎて最高すぎる」「ハスキーも嫌がりながら逃げたりしないの懐大きい」といったコメントが寄せられています。

マンゴーちゃんとレモンくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「kyoungran」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kyoungran」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。