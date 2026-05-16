◇パ・リーグ ロッテ―オリックス（2026年5月16日 ZOZOマリン）

今回の3連戦は「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」ポケモン特別演出試合として開催され、第2戦の試合前にはピカチュウとロッテ選手のフォトセッションが行われた。

「ポケットモンスター赤・緑」の発売から30年を迎え、プロ野球12球団とポケモンのコラボ企画が実現。フォトセッションには佐藤都志也捕手と中森俊介投手が参加し、ピカチュウとの交流を楽しんだ。

「ミズゴロウ」が推しポケモンという佐藤は「顔がかわいいので。ミズゴロウ、ヌマクロー、ラグラージって（進化すると）かわいらしさから、かっこよくなってくんで。僕は結構ラグラージが好きで使ってたんですけど、推しポケモンと言われたら御三家だったらミズゴロウ」と力説。記念撮影後には6体のピカチュウにカチューに囲まれ、満面の笑み浮かべた。

中森は「推しポケモンはピカチュウですね。可愛いからです。スキル的なところで言ったらガブリアスが強いすね。ステータス強いし、素速さも兼ね備えてるんで。やっぱりポケモンバトルは素速さが必須ですね」と解説。「ポケモンから学ぶことは、サトシは常にポケモンマスターになるために上を目指して頑張ってるので、僕も上を目指して頑張っていきたいなと思います」と締めくくった。