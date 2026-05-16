◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-0DeNA(15日、東京ドーム)

DeNAが巨人に敗れ4位に後退、この試合を解説した元DeNAの監督・中畑清さんが走塁の意識についてコメントしました。

DeNAは2点を追う7回、先頭の度会隆輝選手がツーベース、続く筒香嘉智選手はフォアボールでノーアウト1塁2塁を作ります。

ここで4番・佐野恵太選手はセンターへ大きな当たりを飛ばしますがセンターフライとなりランナーは動けず、1アウト1塁2塁となりました。

この一連のプレーを見た中畑さんは「こういうところの度会の走塁のミスが目立つんですよ。これが(タッチアップで)1塁3塁になっていれば全然違う。相手に対してプレッシャーをかけていかなければならない。これで一息入れることができましたよ(巨人先発の)井上は」とコメントしました。

一方巨人は先制した5回、佐々木俊輔選手がツーベースを放つと、続く浦田俊輔選手はセンターフライ。この打球で佐々木がタッチアップで進塁しランナー3塁とすると、井上投手の犠牲フライで追加点をあげ、同じような状況で得点していました。