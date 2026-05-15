きょうの為替市場はドル高が優勢となっており、ドル円も１５８．６５円付近まで一時上昇する場面が見られた。ただ、方向感はなく１５８円台での上下動となっている。



上値では日本の財務省による介入警戒がある一方、円安期待のほか、イラン情勢の不透明感からの根強いドル高の流れもあり、ドル円の下値は支えられている。



きょうの市場は全体的に不安定な値動きが見られている。米中首脳会談も終了し、イベントはある程度通過する中、今週の予想を上回る米インフレ指標とＦＲＢの利上げ期待の台頭を市場は改めて意識しているとのコメントも聞かれる。



米国債利回りが欧州や日本と伴に１年ぶりの高水準まで上昇。米１０年債利回りは節目の４．５０％を上回って来ており、ドルをサポート。堅調な株式市場も本日は利益確定売りが強まっている。



短期金融市場では、年末までにＦＲＢが利上げする確率を６０％まで織り込み、２７年３月までなら、利上げを完全に織り込んでいる状況。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５８円に観測。



15日（金）

158.00（10.4億ドル）



18日（月）

159.00（45.8億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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