YOASOBI“THE BOOK”シリーズ締めくくりとなる4th EP『THE BOOK for,』がリリース決定

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YOASOBIが、2021年より“読むCD”としてシリーズ化してきたEPの4作目『THE BOOK for,』が、6月26日にCDリリース、同日から配信も開始となる。ふたつの流れ星が印象的なジャケット写真も解禁となった。

■ジャケットが異なるアナログ盤2種も海外限定でリリース

今作は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様となっており、数量限定・完全生産限定盤として発売される。

CDには、10月からスタートする『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME ＆ STADIUM TOUR 2026-2027』のチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入される。

またYOASOBIは、あらたなクリエイティブの創造に向け、本作『THE BOOK for,』をもって、結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発表。

シリーズ4作目の“4（フォー）”と“for”を掛け合わせたタイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取るすべての人へ”という想いが込められ、タイトルの最後に添えられた“,”には、その先へ続いていくYOASOBIの物語が表現されている。

情報解禁に伴い、『THE BOOK for,』のCD購入特典も決定。店舗別の12種類の絵柄となっており、絵柄は後日公開される。

さらに、海外限定で『THE BOOK for,』のアナログ盤を異なるジャケットイラストによる2形態で発売。

“Overwatch Edition”では、世界的人気を誇るゲーム『Overwatch』とのコラボレーションビジュアルを起用。“YOASOBI Art Edition”では、「夜に駆ける」「群青」「ツバメ」などのジャケットアートやMVを手掛け、YOASOBIのクリエイティブを支えてきたクリエイター・藍にいなが、本作のために描き下ろしたイラストが使用されている。

なお、『THE BOOK for,』の収録曲や商品詳細は後日アナウンスされる。

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

EP『THE BOOK for,』

https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG

2026.06.26 ON SALE

DIGITAL EP『THE BOOK for,』

https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]』

※海外限定

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION』

※海外限定

■【画像】『THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]』のアートワーク

■【画像】『THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION』のアートワーク

■関連リンク

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/